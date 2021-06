Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho

mais certo de vencer é tentar mais uma vez."

Thomas Edison



Chega de feriado

Repercutiu mal no setor produtivo o decreto do GDF dando ponto facultativo na sexta-feira. Enquanto o comércio corre atrás dos prejuízos acumulados pelos últimos lockdown e vai abrir no feriado de Corpus Christi, o governo local estimula a saída dos brasilienses da cidade ao permitir o prolongamento da folga. Pelo menos essa é a conclusão dos comerciantes. Ficam ressentidos pelo esforço em funcionar, mas com o risco de terem a capital esvaziada, com os brasilienses viajando e gastando em outros locais. Os empresários ainda avaliam que a folga prolongada propicia aglomerações com reuniões de lazer. O setor industrial também já se posicionou oficialmente quanto a feriados que prejudicam a atividade produtiva. Na Agenda Legislativa da Indústria deste ano, entregue à Câmara Legislativa, o segmento faz um apelo para que os deputados distritais não criem mais datas comemorativas. Para o setor produtivo, já tem feriado até demais no calendário do DF.



Presenças de peso

Foi prestigiada a posse da diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), ontem, no auditório da sede da entidade, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Apesar do limite de pessoas devido aos cuidados de prevenção à covid, estiveram presentes as principais lideranças do setor produtivo no DF, além de autoridades do GDF. Compareceram o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Bittar; o superintendente do Sebrae no DF, Valdir Oliveira; o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Eduardo Aroeira; o secretário de Habitação, Mateus Oliveira; o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa; e o vice-governador do DF, Paco Britto. Em clima de confraternização, todos elogiaram a gestão de Dionyzio Klavdianos, que foi reeleito para mais dois anos de mandato. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, também participou da solenidade.





Agradecimento por doação

Paco Britto fez um especial agradecimento aos empresários da construção civil pela doação de recursos, cerca de R$ 700 mil, para a obra de expansão do Hospital de Samambaia, inaugurado na semana passada, que vai atender pacientes com covid-19. Ele adiantou à coluna que o governador Ibaneis pediu que sejam mantidas a mobilização e a parceria entre o GDF e o setor privado para que se possa repetir a iniciativa em Planaltina. Paco é coordenador do Comitê Todos contra Covid (leia mais na página 16).



Com Belmonte Esportes, Flamengo vai captar talentos

A empresa Belmonte Esportes, do casal Paula e Felipe Belmonte, ela deputada federal, ele suplente de senador, acaba de fechar uma parceria com o Flamengo para captação de talentos no DF e em Goiás. Além da possibilidade de bons negócios, associar o nome ao time mais popular da capital federal é gol na política. O desafio será driblar o ciúme das outras torcidas. Vale lembrar, também, que o governador Ibaneis Rocha anda coladinho no Mengão e fez o BRB ser patrocinador oficial do time. Mas, na política, Ibaneis e o casal Belmonte jogam em times diferentes.





Uber Chip agora no Centro-Oeste

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já contam com o primeiro plano de celular pré-pago em que o motorista ou entregador parceiro da Uber não gasta os dados do próprio plano de internet móvel para usar o app Uber Driver. Criado em parceria com a Surf Telecom, o Uber Chip é o primeiro a oferecer navegação ilimitada no aplicativo de transporte, além do Waze, o que significa que o motorista pode receber e atender a pedidos de usuários sem gastar o seu plano de dados.

Inovação

Segundo Yon Moreira, CEO da Surf, Surf e Uber compartilham a vocação de inovar e gerar oportunidades. “Estamos entusiasmados com a chegada do Uber Chip ao Centro-Oeste. A receptividade que temos encontrado nos leva a crer em um sucesso muito grande.”



Menos custos

“Eu e toda a equipe da Uber aqui no Brasil estamos sempre buscando formas de ajudar os motoristas parceiros a cortar gastos e, assim, aumentar os seus ganhos”, diz Silvia Penna, gerente de Operações da Uber no Brasil. Os assinantes do Uber Chip vão contar também com WhatsApp ilimitado e com 9GB de internet 4G por mês.



Alimento do bem

O ParkShopping entregou oito toneladas de alimentos e materiais de higiene à população mais vulnerável do Distrito Federal. A iniciativa faz parte da “Campanha Alimente o Bem” e arrecadou 560 cestas básicas com doações da própria empresa, dos clientes e de funcionários. O vice-presidente da Multiplan, Vander Giordano, veio fazer a entrega pessoalmente em Brasília. O ParkShopping é um dos 19 shoppings do grupo no Brasil. A campanha prossegue. Clientes e lojistas podem entregar suas doações na urna que fica no Espaço Gourmet (portaria D), onde funciona o drive-thru do ParkShopping.