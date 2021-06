Dia de reflexÃ£o e gratidÃ£o

C » CAROLINE CINTRA

(crédito: Arquivo Pessoal)

A celebração anual de Corpus Christi, que leva milhares de pessoas à Esplanada dos Ministérios, não poderá ser realizada, pela segunda vez, devido à pandemia da covid-19, a fim de evitar aglomerações. O evento, comemorado 60 dias após a Páscoa, é conhecido pela tradicional confecção do tapete colorido feito de serragem e a procissão com velas no centro de Brasília. No entanto, os fiéis celebrarão a data de forma diferente. Em 2020, como o feriado caiu próximo ao início da quarentena, não houve nenhuma programação. Neste ano, algumas paróquias vão realizar a confecção dos tapetes nos estacionamentos e espaços abertos próximos aos templos, com a participação de poucas pessoas, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras.

Os jovens da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Lago Sul, se preparam para a montagem dos tapetes um dia antes do feriado. Serão seis peças montadas por grupos diferentes. “Decidimos fazer tapetes menores. Vamos nos dividir em seis equipes e cada uma vai fazer o seu desenho. Geralmente, fora da pandemia, a montagem é no feriado, mas nessa situação vamos montar na quarta (hoje) à noite, para quinta estar tudo pronto. Sentimos falta de nos reunir na Esplanada com outras paróquias, mas entendemos o momento e temos um grupo forte para fazer uma solenidade legal”, disse o engenheiro civil Ycaro Rodrigues, 23 anos, um dos coordenadores do grupo Cruzadas da Juventude.

Celebração

Para o analista financeiro Kenned Vieira, 26, o dia de Corpus Christi é mais do que um feriado: ele representa um dia de demonstração de amor e carinho a Deus. “Não encontro palavras. Precisamos viver isso todos os dias, mas é uma oportunidade de renovar nosso amor, nossa esperança, nossa fé e nosso carinho por Cristo”, declarou. Além da montagem dos tapetes, outro ato tradicional na solenidade é a procissão com velas. “Na nossa paróquia, o padre vai se deslocar para abençoar os fiéis, ninguém vai precisar sair do lugar, para evitar aglomeração. Será diferente, mas muito grandioso esse momento”, completou.

Pároco da Catedral de Brasília, o padre João Firmino explicou que a festa é baseada na celebração de uma santa missa e na bênção do santíssimo sacramento, e se estende a todo o DF. “Por isso, o costume dos tapetes, lembra a entrada triunfal de Jesus e todo triunfo que devemos dar a Cristo, nosso salvador”, disse. Na Catedral, serão realizadas amanhã duas missas, às 10h30 e 18h. Confira o que abre e o que fecha no site do Correio.