Eixo capital

Não dá nem para reconhecer. Ainda mais de máscara, apetrecho indispensável nos dias atuais. Do delegado e deputado distrital Dr. Michel para o conselheiro Márcio Michel, foram embora 47 kg. Na primeira foto, ele carregava 139,6 kg. Agora, aos 57 anos, está com 92 kg. Perdeu 35% do shape. Muita dieta, corrida, treino funcional e uma separação. Está mais disposto fisicamente e satisfeito com a aparência. Vida nova.

A pergunta que não quer calar….

Todos já sabem o que a Copa América vai trazer de ruim para o Brasil, mas o que vai trazer de bom?

Energia limpa

Até 2030, todos os prédios da administração pública do Distrito Federal deverão usar apenas energia sustentável. A meta foi estabelecida por projeto aprovado na Câmara Legislativa do DF. O autor do PL, deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC), afirma que a capital será a primeira cidade do Brasil a ter 100% dos prédios públicos utilizando energia limpa. De acordo com o texto, em 2022, 25% da energia consumida pelos órgãos públicos deverão ser de fontes sustentáveis; em 2026, 50%; em 2028, 75%; e em 2030, 100%. Está agora com o governador Ibaneis Rocha para sanção ou veto.

Novos juízes eleitorais

Os juízes Renato Rodovalho Scussel e Arquibaldo Carneiro Portela tomaram posse ontem no cargo de membros titulares Titulares do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). O juiz Demetrius Gomes Cavalcanti, no cargo de membro substituto.

Regras para divulgação de preços nos supermercados

A Câmara Legislativa aprovou em segundo turno o projeto que garante a divulgação dos preços, na área frontal dos supermercados, das cestas básicas no DF. Essa iniciava, de autoria do deputado distrital Fernando Fernandes (Pros), tem o objetivo de diminuir o tempo para que o cidadão descubra o preço do item básico. “Em tempo de pandemia e gasolina cara, essa atitude garante economia para os mais vulneráveis, que não precisarão rodar nos mercados para conseguir o melhor preço”, explica Fernando Fernandes. O projeto prevê, também, a obrigação de publicação dos preços pela internet. A matéria segue, agora, para apreciação do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Internado para acompanhamento

O presidente do PT-DF, Jacy Afonso, foi internado ontem para acompanhamento do estado de saúde por ter testado positivo para covid-19. Em nota, o presidente em exercício do partido, Ricardo Berzoini, enviou boas energias, em nome de todos os petistas. A condição de Afonso, que tem 59 anos, é estável, mas os médicos do Hospital Brasília recomendaram monitoramento da capacidade pulmonar.

Sexta da saudade

Toda sexta-feira, o arquiteto Carlos Magalhães reunia amigos para um almoço que não tinha hora para acabar. Eram longos bate-papos em que os amigos contavam histórias de Brasília, faziam análises, críticas e piadas sobre a situação do país e da cidade, numa prosa regada a um bom vinho. Algumas presenças, como do jornalista Silvestre Gorgulho, do advogado Paulo Castelo e do procurador Antônio Carlos Bigonha, eram assíduas. Nesta semana, no entanto, a sexta-feira será dia de acompanhar a “missa da saudade” de sétimo dia da morte de Magalhães. Será na Catedral Metropolitana de Brasília, monumento de Oscar Niemeyer erguido pelo trabalho de Magalhães. A partir das 12h15, quando normalmente ele se preparava para o tradicional encontro de sexta-feira.

Só papos



“Hoje o MEC tem quase a metade do funcionalismo público brasileiro, o que pode ser visto de duas formas. Uma forma seria dizer que realmente o Brasil dá muita importância à sua educação, porque metade do funcionalismo público federal está na educação. Agora, fica aquela pergunta: por que que nós estamos nos últimos lugares do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes)?”



Ministro da Economia, Paulo Guedes, em debate ontem na Comissão de Educação da Câmara



“Percebo o senhor colocando mais um tijolinho na construção de uma narrativa que não é verdadeira. Ela tenta convencer a opinião pública de que a culpa das mazelas do nosso país é dos servidores públicos, inclusive dos professores. É uma fala que ajuda na construção de uma narrativa que nós não aceitaremos que seja construída”

Deputado Professor Israel Batista (PV-DF), presidente da Frente de Educação e também da Frente em Defesa do Serviço Público