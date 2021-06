Covid-19: Vacinação é interrompida no feriado de Corpus Christi

JM Jéssica Moura

A interrupção vale apenas para a quinta-feira (3/6), dia do feriado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A vacinação contra a covid-19 será interrompida nesta quinta-feira (3/6) devido ao feriado de Corpus Christi. A secretaria de Saúde informou que as imunizações serão retomadas no dia seguinte, sexta-feira (4/6), normalmente, das 8h às 17h.

No fim de semana, apenas seis pontos de vacinação estarão abertos, sempre das 9h às 17h, como já era feito em semanas anteriores. Os pacientes podem procurar os pontos de drive-thru no Taguaparque, Uniplan (Águas Claras), Sesc de Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e no Mané Garrincha. Grávidas e puérperas com comorbidades podem se vacinar no posto do Parque da Cidade.

Unidades de saúde

O ponto facultativo decretado para sexta (4/6) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) não afeta os serviços de emergência em saúde. Com isso, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), emergências e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam 24h.

Já os postos de saúde fecham na quinta (3/6) e reabrem das 8h às 17h na sexta (4/6). No sábado, o funcionamento é normal. Os ambulatórios também só retomam atendimento na sexta, depois da pausa na quinta-feira. Quanto às farmácias de alto custo, só três unidades reabrem as portas na sexta: Gama, Ceilândia e Asa Sul, das 7h às 19h. O hemocentro também fecha na quinta-feira, e volta às atividades na sexta e no sábado, entre 7h e 18h.