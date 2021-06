Vacinação contra febre aftosa é prorrogada até 12 de junho

JM Jéssica Moura

A data limite para comprovar a vacinação também mudou para 18 de junho - (crédito: Arquivo/ Agência Brasil)

A secretaria de Agricultura (Seagri) prorrogou até 12 de junho o prazo para vacinação de bovinos e bubalinos no Distrito Federal. O limite anterior era 31 de maio. Com isso, os criadores também terão mais tempo para comprovar a imunização dos animais: a nova data é 18 de junho.

O ato, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), foi assinado pelo secretário Cândido Teles de Araújo. A vacinação dos rebanhos contra a febre aftosa é obrigatória nas propriedades rurais da capital federal, pois é uma medida de controle sanitário da Seagri, que recebe as declarações de vacinação.

O formulário deve ser preenchido no site da secretaria, pelo sistema Sindagro, ou entregue pessoalmente na pasta. A secretaria alerta que não vai aceitar documentos encaminhados por Whatsapp, E-mail, Correios ou Revendas de Vacinas.

Ao todo, 21 lojas agropecuárias estão autorizadas a revender vacinas contra febre aftosa e orientadas sobre os procedimentos de segurança para comercialização durante a pandemia. A venda poderá ser feita por canal de comunicação não presencial, como telefone e e-mail, com entrega diretamente nas propriedades rurais ou retirada na loja, sem sair do veículo (sistema drive-thru).