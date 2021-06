Com uma criança entre vítimas, DF registra 28 mortes por covid-19

AI Ana Isabel Mansur

É o quarto dia consecutivo em que a média de óbitos no DF parou de cair e está estável - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No dia em que registrou o primeiro caso de reinfecção por covid-19, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) notificou 28 mortes pela doença nesta quarta-feira (2/6). Entre as vítimas, está uma criança, com idade entre 2 e 10 anos. É o terceiro óbito da faixa etária desde o início da pandemia no Distrito Federal.

Em 24 horas, a SES-DF confirmou mais 801 casos da doença. No total, o DF tem 407.540 infecções e 8.720 mortes em decorrência da covid-19. Do total de casos, 390.778 (95,9%) são considerados recuperados.

A taxa de transmissão da doença continua em 0,99, o que indica que 100 pacientes com covid-19 podem infectar outras 99 pessoas.

Nesta quarta-feira (2/6), a média móvel de mortes está em 26 e a de casos, em 938. O cálculo para as infecções segue em estabilidade desde 17 de maio, com registro nesta quarta (2/6) 9% superior ao de 19 de maio, 14 dias atrás.

A média móvel de mortes, por sua vez, é a mesma percebida nas duas últimas semanas. É o quarto dia consecutivo em que a média de óbitos parou de cair e está estável.

Além da criança entre 2 e 10 anos, nove pacientes que morreram tinham até 59 anos. Dos registros desta quarta (2/6), quatro pessoas moravam em Goiás e apenas oito não sofriam de nenhuma comorbidade. Uma morte contabilizada é de 25 de abril e 19 são de junho, das quais cinco ocorreram nesta quarta (2/6). Os outros oito registros são de maio.