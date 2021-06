Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

Starbucks chega a dois shoppings da cidade

A cafeteria Starbucks está apostando para valer no mercado de Brasília. Menos de oito meses depois de ter inaugurado suas primeiras lojas na capital federal, mais especificamente no aeroporto, vai abrir outras duas unidades. Os locais escolhidos são o Conjunto Nacional e o Venâncio Shopping. A empresa adiantou à coluna que os novos espaços já devem estar funcionando até o final de julho.

Expansão nacional

A empresa celebra 15 anos no Brasil em 2021. E Brasília foi escolhida para marcar a data especial. Com a chegada à capital, soma-se 125 lojas no país. Os planos de expansão continuam pelo país. A Starbucks não opera com franquias, todas as unidades são administradas diretamente pelo grupo. A marca até 2 anos atrás se concentrava apenas no eixo Rio-SP. Mas, com a mudança de gestão, agora liderada pela SouthRock, que é a parceira licenciada exclusiva da marca no país, decidiu expandir. Além de Brasília, Florianópolis foi escolhida como novo foco da empresa.

Conexão com o brasiliense

“Estamos animados para a abertura das novas lojas em Brasília e poder oferecer um ambiente familiar e acolhedor para mais clientes se sentirem confortáveis e terem um momento de pausa. Ampliar nossa presença na cidade também reforça a aceitação da marca pela comunidade local e significa uma oportunidade para levarmos a experiência Starbucks para mais pessoas e criar conexões verdadeiras com os brasilienses”, afirma Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks no Brasil.



Número de imóveis negociados no DF aumenta 143%

O Boletim de Conjuntura Imobiliária divulgado pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi/DF) mostra um crescimento de cerca de 143% no volume de negociações de imóveis no mês de abril de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. O mercado imobiliário comercializou quase R$ 2 bilhões, frente aos R$ 805 milhões do mesmo período do ano anterior.

Regiões mais rentáveis

O boletim aponta também os imóveis que apresentaram as maiores rentabilidades: destaque para as lojas do SIA, com 1,83%. Por outro lado, entre todas as unidades residenciais do DF, o melhor negócio fica com a região do Gama na categoria casa com 4 dormitórios, com um retorno de 1,74%. Outra que apresentou bom resultado foi casa com 2 dormitórios em Sobradinho, com 1,01%.



Quitinetes no Guará

Algumas regiões no DF apresentaram baixas e altas. Dentre as unidades de comercialização, o segmento de salas comerciais em Samambaia ficou com a maior queda nos seus preços medianos, uma variação negativa de 35,87%. Enquanto a máxima se localizou nas quitinetes do Guará, que registraram uma variação positiva de 46,48%.



Segurança de investimento

O resultado da arrecadação do ITBI com as vendas de imóveis no mês de abril de 2021 foi de quase R$ 59 milhões, superando expressivamente o valor registrado em abril de 2020, que chegou a, aproximadamente, R$ 24 milhões. Segundo o presidente do Secovi/DF, Ovídio Maia, o mercado do Distrito Federal está mostrando a sua força. “O setor imobiliário está se recuperando tijolo a tijolo. Quem compra e investe em imóvel tem ganho no presente e segurança no futuro”, afirma.

Avon apoia diversidade de gênero

A Avon convida os brasilienses a participarem virtualmente da 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. Essa será a segunda edição on-line do evento e a terceira vez que a marca estará presente com ativações, reforçando o compromisso com a diversidade. O evento ocorrerá no próximo domingo, às 14h. A cantora Glória Groove será a atração principal da Avon e terá sua maquiagem assinada pela marca.

Ex-BBB

No dia, a Avon também será responsável pela transformação de outros dois influenciadores digitais em drag queens, que terão os nomes revelados apenas na data, e, também, levará o ex-BBB João para uma participação especial na Parada. Ele recentemente fez um ensaio produzido de drag. Acompanhe a programação completa pelo site paradasp.org.br.