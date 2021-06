Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Registro de imóveis quase dobrou entre 2021

Balanço da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF) apontou um aumento expressivo no número de registro de imóveis nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Houve um acréscimo de quase 90%. Em 2021, houve até maio, 18.735 documentos emitidos em cartórios de imóveis. No ano passado, foram 9.941 de janeiro a maio. Mesmo em relação a 2019, os registros subiram. Naquele ano, até o quinto mês, houve 11.850.



Juros mais baixos, desburocratização, regularização fundiária motivaram aquecimento do mercado



A prática de juros baixos nos financiamentos por bancos, a exemplo de BRB e Caixa; a agilidade na aprovação de projetos e emissão de alvarás; a regularização fundiária de condomínios e de áreas de interesse social e o parcelamento do imposto de transmissão. Esses são alguns dos fatores que possibilitaram o aumento no número de registros de imóveis e o aquecimento do mercado imobiliário no DF, segundo Allan Nunes Guerra, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF). Tudo isso, sem contar, segundo ele, com a agilidade e segurança dos cartórios do DF.



Escudo contra a covid

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, tomou ontem a primeira dose da vacina Pfizer contra covid-19. Ela esteve no posto de saúde da 612 Sul e iniciou o processo de imunização. Aos 41 anos, ela está na faixa etária para aplicação entre as pessoas com comorbidades. No caso de Flávia, a doença crônica é Pericardite, uma inflamação do pericárdico, a camada que envolve o coração. Por causa do problema, ela já esteve internada três vezes e faz acompanhamento médico. Desde o início da pandemia, Flávia se cuidou e até participou de reuniões em que era a única a usar máscara. Mas sempre esteve exposta por trabalhar presencialmente no Congresso, onde a contaminação foi alta. Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), ela escapou por pouco. Não foram poucas as vezes em que Flávia fez reuniões com pessoas que dias depois testaram positivo. Marido da ministra, o ex-governador José Roberto Arruda tomou a primeira dose em março, por causa da idade. Ele tem 67 anos.



Estudo na pandemia

Em meio à pandemia e a crises de toda ordem no país, a jornalista Katia Cubel concluiu um mestrado em Neuromarketing pela Universidade Internacional de La Rioja, no México. Ainda com notas altas. Nada como aumentar o conhecimento para driblar dificuldades. O neuromarketing é uma área de estudo que pretende prever o comportamento do consumidor tendo como base o impacto emocional do produto.



Ministros criticam denúncia contra conselheiro

Ao absolver o conselheiro Manoel de Andrade, do Tribunal de Contas do DF, os ministros da Corte Especial do STJ fizeram críticas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por terem desperdiçado tempo da Justiça. Estava em discussão a denúncia contra o conselheiro — que foi taxista e detém uma permissão de táxi — por ter agido em interesse próprio ao atuar em processo sobre o assunto. Ele pediu vista e manteve o caso no gabinete por mais de um ano. Ao final do julgamento da APn 860/DF, o ministro Raul Araújo pediu a palavra para relembrar que, em junho de 2018, proferiu voto pelo não recebimento da denúncia contra Manoel de Andrade pela Corte Especial, por entender que a acusação era insustentável. “Era mais do que natural que (o conselheiro) tivesse pedido vista, e isso jamais poderia, nem mesmo em tese, configurar um crime. Ocupou-se o STJ, ocupou-se o MP, de um feito manifestamente inviável desde o início! Isso poderia ter sido evitado há dois anos”, afirmou o ministro.

Siga o dinheiro

R$ 883.131,33

Valor previsto para contratação da empresa Delco Comércio e Construções Ltda pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para a implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.

A pergunta que não quer calar….

Em algum momento o país vai se unir com o propósito de reduzir os efeitos e mortes acusados pela pandemia?

Comemoração

Conselheiro Manoel de Andrade, sobre a decisão do STJ: “Foi feita justiça. Promotor existe para fazer justiça. E se eu tivesse morrido sem ver esse desfecho?”.

Só papos

“Pode pegar os livros aí porque a senhora não tem na cabeça, certamente. Não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, este plenário está cansado. De alguém que ouviu e viu, e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado”

Senador Otto Alencar (PSD-BA), em discussão na CPI da Covid com a médica Nise Yamaguchi

“Vocês viram o que a CPI fez com a Nise Yamaguchi ontem (anteontem)? Isso é uma covardia, covardia. Agora, quando vai lá gente suspeita, eles tratam muito bem, até defendem”

Presidente Jair Bolsonaro