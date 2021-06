UnB divulga aprovados

J » Jéssica Gotlib » Darcianne Diogo

É difícil encontrar um jovem decidido a seguir carreira como professor atualmente, mas, para Gabriella Maciel, 22 anos, essa é a realização de um sonho. “Eu dava algumas aulas particulares e comecei a me interessar pela área”, conta como conheceu o curso de Ciências Naturais. Ela foi a primeira colocada no campus Planaltina do Acesso UnB Enem, que selecionou 4.139 estudantes para as vagas do primeiro semestre de 2021 e cujo resultado foi divulgado ontem.

Mas essa não era a meta desde o início. Gabriella lembra que já fez o Enem outras três vezes e que, antes, pensava em cursar medicina. “Eu sempre pensei em fazer medicina, mas quando comecei a pesquisar sobre o curso de Ciências Naturais vi que é uma boa área para construir uma carreira”, comenta. O maior susto foi a boa classificação: “Nunca imaginei ter nota para um primeiro lugar”.

Sonho que se realizou também para Paulo Henrique Monteiro, 37 anos. Com apenas duas vagas, o estudante foi aprovado no curso de gestão de agronegócio. Sem casa fixa, Paulo frequenta bibliotecas durante o dia e, à noite, dorme na residência de amigos. “Estou muito ansioso com o que vou aprender. A gente sempre fica na expectativa. Quando vi que estava aprovado, nem acreditei. Achei que era mentira.”

Paulo trabalhava como assistente administrativo e teve o contrato rompido. Sem emprego fixo, o estudante depende da ajuda de amigos. “Acredito que com minha formação vou poder garantir uma renda. Quero atuar na área de desenvolvimento, algo voltado à sustentabilidade. A natureza clama por isso”, disse. Os aprovados devem fazer o Registro Acadêmico no site do Cebraspe. Caso perca o prazo, a vaga será destinada à 2ª chamada.



Cronograma

» 4 a 8 de junho

Registro Acadêmico – período de upload de documentação na página do Cebraspe

» 14 de junho

Resultado provisório do Registro Acadêmico na página do Cebraspe

» 14 e 15 de junho

Período de reenvio de documentos não homologados na página do Cebraspe

» 23 de junho

Resultado Definitivo do Registro Acadêmico na página do Cebraspe

» 19 de julho Início das Aulas