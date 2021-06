Após 10 anos foragido, suspeito de roubo a banco em SC é preso em Águas Claras

DD Darcianne Diogo

Investigadores da Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil do Distrito Federal (DCPI/PCDF) prenderam, nesta quarta-feira (2/6), um homem foragido havia mais de 10 anos do sistema prisional de Passo Fundo (RS).

O homem era procurado pelo crime de roubo a um banco cometido na cidade de Passo de Torres (SC).

Após diligências, policiais do DF conseguiram localizar o homem, identificado como Cristiano da Silva Roesler, em Águas Claras. Segundo as investigações, ele é morador do Paranoá, mas estava na região trabalhando como pintor.

Durante a abordagem, o homem resistiu ao uso de algemas, mas foi contido pela equipe. Ele portava, ainda, documentos falsos em nome do irmão.