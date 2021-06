Pai morre e filho fica ferido ao serem atingidos por tiros em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Dois homens foram baleados, na noite desta quarta-feira (2/6), na QR 417, Conjunto 09 de Samambaia Norte. Segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), as vítimas são pai e filho. O pai, que não teve a identidade revelada, morreu no local.

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram os dois homens caídos ao chão, com ferimentos causados por arma de fogo. Testemunhas informaram à equipe que as vítimas eram pai e filho e que, momentos antes do crime, houve uma briga de família.

Um dos homens foi avaliado pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teve a morte confirmada no local. O outro rapaz foi transportado ao hospital. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.