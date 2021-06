Vacinas: Saúde volta atrás e agendamento para 59 anos será nesta sexta (4)

SS Samara Schwingel

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal voltou atrás e mudou a data de agendamento da vacina contra covid-19 das pessoas com 59 anos. Este grupo poderá acessar o site vacina.saude.df.gov.br e agendar o atendimento a partir desta sexta-feira (4/6), a partir das 14h. O agendamento do grupo prioritário, que inclui deficientes sem BPC e comorbidades acima de 18 anos, será também nesta sexta, como estava previsto, a partir das 10h.

Todos começarão a ser vacinados a partir de segunda-feira (7/6), seguindo a data e os locais escolhidos no agendamento. As pessoas do grupo de 59 anos irão apenas agendar, sem necessidade de realizar cadastramento. Já o grupo de comorbidades está realizando cadastramento desde o início de maio. Portanto, essas pessoas só poderão agendar se estiverem cadastradas.

Serão disponibilizadas 18 mil vagas para as pessoas com 59 anos e 15 mil para os deficientes sem BPC. Para o grupo de prioridades e comorbidades, serão destinadas 43 mil doses.

Data limite

Quem, por acaso, perder a data agendada, terá um limite de 5 dias para retornar ao posto e receber o imunizante. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta quarta-feira (2/6). “Assim que a secretaria abrir para agendamento, as pessoas terão três dias para agendar e, depois, cinco dias para a vacinação. Para evitar que muitas doses fiquem paradas”, explicou.

Segundo Gustavo, quem tiver algum imprevisto e não conseguir se vacinar poderá apresentar uma explicação e um comprovante que será analisado pela Secretaria de Saúde. “Depende do motivo. Basta uma comprovação do motivo por que isso ocorreu. Ao apresentar uma explicação, a pessoa será vacinada sem problemas”, disse.