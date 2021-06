Ciclista morre após passar mal em trilha no Riacho Fundo

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista morreu na tarde desta quinta-feira (3/6) após passar mal durante um passeio em trilha no Riacho Fundo. Glauco Felix, de 55 anos, quis aproveitar o feriado de Corpus Christi para pedalar com um grupo de amigos por uma trilha na chácara Canegaiano.

No entanto, o ciclista passou mal durante o exercício e foi amparado pelos colegas, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Quando os bombeiros chegaram, encontraram a vítima caída no chão, e os amigos estavam realizando manobras para reanimá-lo. O homem tinha sofrido uma parada cardíaca.

Diante da cena, os militares também tentaram restabelecer os sinais vitais de Glauco, enquanto o helicóptero de resgate chegava ao local. Apesar da tentativas, após 55 minutos de manobras, o ciclista não resistiu e morreu na trilha.