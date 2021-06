Polícia conclui investigação e indicia dupla por roubo de carnes

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil indiciou uma dupla de ladrões por uma série de furtos de carnes nobres em mercados de Vicente Pires. Eles já estavam presos desde abril, e as investigações reuniram indícios da autoria dos crimes.

Os homens foram identificados depois da análise das imagens captadas pelas câmaras de segurança dos estabelecimentos, que registraram os furtos. Sebastião Bezerra, de 27 anos, já tinha passagens pela mesma prática, mas em mercados de Águas Claras, Cruzeiro e Sobradinho. Abraão Francisco de Lima, de 36 anos, que foi reconhecido pelas vítimas, responde por outros nove inquéritos por furto.

Ao longo de três dias seguidos, os dois homens levaram cortes de carne de dois estabelecimentos. Em um deles, o prejuízo foi estimado em R$ 6 mil. Ambos costumavam chegar juntos ao mercado, e, enquanto um colocava no carrinho de compras itens mais baratos, o outro, fazia o pedido de carnes no açougue do lugar.

Eles se reuniam no caixa, passavam os itens de menor valor, e colocavam a carne em um segundo carrinho, perto da saída, para enganar os funcionários, fazendo-os acreditar que tinha pago por todos os produtos.

A apuração da Polícia Civil ainda descobriu que os dois repetiram o crime, mesmo fora do Distrito Federal: em Anápolis (GO), eles furtaram peças de picanha. Ao todo, eles conseguiram cometer seis furtos e tentaram ainda cometer outros dois. A pena prevista pode chegar a 53 anos de prisão pelos delitos. Agora, a polícia quer encontrar vítimas de outros furtos da dupla.