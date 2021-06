Mulher é presa acusada de matar o marido a facadas no Recanto das Emas

DD Darcianne Diogo

Jonathan Francisco Scheidt da Silva morreu na UPA do Recanto das Emas - (crédito: Redes sociais)

Uma jovem, de 25 anos, foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acusada de esfaquear e matar o companheiro, identificado como Jonathan Francisco Scheidt da Silva, 24. O crime aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (3/6), na Quadra 200 do Recanto das Emas. Ana Cláudia de Morais alegou legítima defesa, mas deve responder por homicídio e foi transferida à carceragem da Polícia Civil (PCDF), onde aguarda audiência de custódia.



Em depoimento na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), a jovem afirmou que estava em casa na companhia do homem, quando os dois começaram a discutir, momento em que, segundo ela, o companheiro a teria lhe dado um soco no peito e a enforcado. Após soltá-la, Ana Cláudia foi até a cozinha, pegou uma faca com serra e desferiu contra o peito do rapaz.



A mulher disse ainda que, ao ver a quantidade de sangue, se arrependeu e levou o homem até a Unidade de Pronto-Atendimento do Recanto das Emas (UPA). Policiais militares foram acionados por funcionários do posto sobre o ocorrido e chegaram ao local poucos minutos depois, onde localizaram a jovem e a prenderam em flagrante.

A acusada foi autuada por homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida, bem como o carro da autora, um Renault Clio branco. O casal tem um filho juntos.