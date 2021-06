Saidão libera mais de 1,8 mil presos

D » DARCIANNE DIOGO

Mais de 1,8 mil presos lotados no Complexo Penitenciário da Papuda e no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foram liberados, ontem, feriado de Corpus Christi, das respectivas unidades prisionais para o segundo saidão deste ano, benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Os detentos devem retornar aos presídios até terça-feira (8).

O calendário das Saídas Temporárias de 2021 ficou suspenso por alguns meses em decorrência das medidas restritivas de contenção à covid-19. No entanto, após a flexibilização das atividades na capital e a queda no índice de transmissão, a juíza titular da VEP, Leila Cury, decidiu retomar o benefício. No total, foram liberados 1.858 detentos, sendo que 1.139 são do CPP, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O restante é lotadonos outros presídios da Papuda, em São Sebastião.

Com objetivo de manter o controle do fluxo dessas saídas, policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF) desencadearam uma operação para a liberação dos internos beneficiados, os quais serão mantidos sob vigilância por

controle diário de fiscalização residencial, a fim de manter a ordem, segurança e total comprimento à legislação de execução penal.

O benefício contempla apenas presos do regime semiaberto, que têm autorização para trabalho

externo ou saídas temporárias e cumprem critérios de bom comportamento. O detento que não retornar no dia e nos horários previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.

Detido por estuprar filha e tentar matar esposa

A Polícia Civil prendeu um homem que teria estuprado a própria filha de 15 anos no bairro de Buritizinho, em Sobradinho 2. Além de abusar da jovem, ele ainda tentou matar a esposa. Os crimes sexuais começaram quando a menina tinha 12 anos. Depois de quase três anos sendo abusada, ela denunciou o pai a uma das irmãs mais velhas, que relatou o caso à mãe.

A mulher procurou o homem para cobrar explicações. Ele, embriagado, se irritou com os questionamentos, pegou uma faca e tentou matá-la, quando foi preso em flagrante pelos agentes policiais, nesta quarta-feira. O acusado foi encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). A investigação apontou que ele não só abusava da filha adolescente, mas também se aproveitava da ausência da esposa para estuprar as outras duas filhas mais velhas dela.

As enteadas eram ameaçadas e, por isso, tinham medo de denunciá-lo. Elas deixaram a casa da família por causa dos abusos. O homem vai responder a processo no âmbito da Lei Maria da Penha, pela agressão à mulher e também por estupro e estupro de vulnerável. Se condenado, pode ficar preso por até 30 anos.