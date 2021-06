Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Bolsonaro deve vetar plano de saúde da PCDF

Em tempos de pandemia e hospitais públicos lotados, é grande a expectativa entre policiais civis do DF pela manifestação do presidente Jair Bolsonaro a respeito da criação do plano de saúde da categoria. A medida exige autorização federal e foi incluída, por meio de emenda do deputado Luís Miranda (DEM-DF), na lei que trata da reorganização da Polícia Civil, aprovada pelo Senado. O prazo para sanção terminava na última quarta-feira, mas com o feriado de Corpus Christi e o ponto facultativo de hoje, a decisão do presidente ainda não era oficial até ontem à noite. Mas policiais, sindicatos e o autor da emenda já receberam a sinalização da Presidência da República de que esse trecho da lei será cortado por veto presidencial.



Contra a lei do ajuste fiscal

Um acordo com a liderança do governo federal garantiu a aprovação do texto por unanimidade, na íntegra, tanto na Câmara quanto no Senado. O artigo, incluído pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF) prevê a possibilidade de autorização ao GDF — mediante dotação orçamentária —, para instituir uma política de assistência à saúde em benefício dos policiais civis. Estava tudo certo, mas houve um parecer jurídico contrário à sanção desse trecho e uma recomendação de veto do Ministério da Economia, por contrariar a Lei Complementar 173/20 que impôs um ajuste fiscal por conta da pandemia. Bolsonaro foi advertido de que poderá incorrer em crime de responsabilidade.

Preocupação

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-DF), Alex Galvão, disse que a possibilidade do veto preocupa muito a categoria. Atualmente, os policiais civis não dispõem de um plano de saúde próprio. A necessidade, segundo o Sinpol, ficou ainda mais evidente durante a pandemia: 18% do efetivo da PCDF foi contaminado, uma taxa superior a de outras áreas do serviço público.

Derrubada do veto

O deputado Luís Miranda (DEM-DF) diz que recebeu sinal verde do Palácio do Planalto para trabalhar pela derruba do veto. “Vou trabalhar forte”, promete.







Vem aí a bancada bolsonarista

As análises para a disputa ao Senado nas próximas eleições precisam levar em conta um fator: a força de Jair Bolsonaro em Brasília. Apesar de a popularidade do presidente da República ter caído nacionalmente nos últimos meses à medida em que cresce o número de mortes na pandemia, seria um erro subestimar a base bolsonarista no Distrito Federal, especialmente se a crise econômica der um refresco e a população conseguir se vacinar. A exemplo da procuradora aposentada Bia Kicis, que surgiu como uma novidade para o eleitorado e virou deputada federal, outros neófitos na política partidária podem se candidatar. Bia pode ser a candidata ao Senado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, é um dos cotados para uma candidatura de deputado federal. Mas há outros integrantes do governo com potencial para concorrer ao tapete azul levando a bandeira de Bolsonaro. É o caso, por exemplo, da ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, caso não permaneça na chapa presidencial, também pode concorrer pelo DF.

Prazo final

Com o ingresso do presidente Jair Bolsonaro no Patriotas, o partido deve receber até outubro — a um ano das eleições— os potenciais candidatos para 2022. As articulações estão rolando.

Triplo apoio

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Flávia Arruda, trabalha para ter o apoio do governador Ibaneis Rocha, do presidente Jair Bolsonaro e do marido, José Roberto Arruda, na corrida ao Senado.

A pergunta que não quer calar….

Se o comandante do Exército não consegue punir um general, as instituições estão realmente funcionando?