Mauro da Mata, 42 anos, vítima da covid-19

Aos 42 anos, o ex-secretário de Empreendedorismo do DF Mauro Roberto da Mata perdeu, ontem, a luta para a covid-19. Administrador e pós-graduado em gestão educacional, Mauro deixa a mulher e dois filhos. Parlamentares usaram as redes sociais para homenagear o colega.

Mauro ingressou na chefia da Secretaria de Empreendedorismo em setembro de 2020, quando a advogada Fabiana Di Lúcia foi exonerada do cargo. Na pasta, o administrador permaneceu até março deste ano. Em nota, a Secretaria de Empreendedorismo lamentou o falecimento. “Mauro deixa sua esposa, Eliane da Mata, seus filhos Ana da Mata e Miguel da Mata, inúmeros amigos e companheiros de trabalho, que lamentam a perda tão precoce de um ser humano íntegro, competente, alegre, otimista e com um coração gigantesco.”

Antes de assumir a Secretaria de Empreendedorismo, Mauro Roberto foi subsecretário da Micro e Pequena Empresa na Secretaria de Trabalho e assessor especial da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab). Atuou também como secretário de Educação de Santo Antônio do Descoberto (GO) e assessor especial no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na Casa Civil do DF. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele exerceu o cargo de assessor parlamentar e acompanhou os programas e execução das emendas parlamentares.

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), usou o Instagram para homenagear Mauro. “Um dia muito triste, perdemos um grande amigo, mais uma vítima desse vírus que está causando muita dor na família brasileira. Mauro da Mata lutou com todas as forças, mas não conseguiu superar essa batalha. Um abraço eterno, meu amigo, e muito obrigado pela lealdade e amizade. Nosso time perdeu um grande craque”, escreveu.

A deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) definiu Mauro como um profissional esforçado, trabalhador, pai de família, esposo dedicado e amigo “sem igual”. “Em nossas últimas conversas, foi doloroso te ver em uma maca de hospital, mas eu nunca deixei de acreditar na sua cura. Sua força e vontade de viver me motivaram a seguir crendo, todos os dias. Mas Deus quis te levar para um lugar melhor, pois a terra já não era digna de ter você aqui”, lamentou a deputada, que também esteve internada em decorrência da covid-19.

