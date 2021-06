CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Parabéns, Taguatinga!

Uma das maiores e mais importantes regiões administrativas do Distrito Federal comemora, amanhã, 63 anos. Taguatinga foi fundada em 5 de junho de 1958, em terras do município de Luziânia (GO), na Fazenda Taguatinga. Hoje, a cidade conta com mais de 220 mil habitantes e com uma economia própria, com shoppings, feiras, centros comerciais, faculdades e indústrias.