CB Correio Braziliense

GAMA

CALÇADAS SEM ACESSIBILIDADE

O comunicador Israel Carvalho, de 46 anos, reclama sobre o estado precário das calçadas das quadras 11, 13, 15 e 17, do Setor Sul do Gama. “Essas quadras mais afastadas do centro estão esquecidas pelo poder público. Estão depredadas, com buracos, e o meio fio bem desgastado e trincado. Aqui tem um número grande de pessoas com deficiência, e a questão da acessibilidade é muito triste na cidade”, relata. O morador ressalta a necessidade de obras com acessibilidade para todos.



» A Administração Regional do Gama informou que atualmente está realizando reformas de calçadas com acessibilidade na Avenida dos Pioneiros, além de estar em processo de licitação a reforma da Rodoviária do Gama, que também terá acessibilidade. “Esses são dois locais de grande fluxo de pessoas”, pontuou o órgão.







ÁGUAS CLARAS

FALTA DE POSTO DE SAÚDE

A advogada Iradir Carvalho, 61 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de postos de saúde em Águas Claras. “Não é uma cidade nova, e até agora não temos um posto de saúde. Nós temos muitas pessoas sem plano de saúde, que às vezes precisam fazer alguma consulta. Precisamos ir até Taguatinga para receber atendimento. Há o posto do Areal, mas lá não atendem moradores de Águas Claras. Parece que aqui há um terreno para a construção da unidade, mas queremos que o governo dê andamento ao projeto”, conta a moradora da região.

» A Administração Regional de Águas Claras informou que a unidade básica de saúde de Águas Claras está em fase de desenvolvimento de projeto junto à Novacap. “O terreno para construção está localizado na Rua 25 Sul, Lote 28”, informou a administração.