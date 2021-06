Crianças são feitas reféns em apartamento em Vicente Pires

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem fez duas crianças reféns em Vicente Pires durante a madrugada desta sexta-feira (4/6). Depois de discutir com o companheiro dele, foi ao apartamento da irmã do namorado e ameaçou os filhos dela. O homem invadiu o local por volta das 4h15, se trancou no banheiro com as crianças, de 6 e 7 anos, e passou a coagi-las com uma faca.

O caso ocorreu em uma chácara na Rua 8. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar foram acionados às 5h30 para socorrer as vítimas. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociaram a liberação dos reféns por cerca de 15 minutos. O homem se rendeu e ninguém se feriu na ação.

Com isso, os militares conseguiram prender o homem, que foi encaminhado para a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

