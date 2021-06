Carro capota em ribanceira de 15 metros e deixa pessoa ferida

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma pessoa ficou ferida após capotamento na DF-005, sentido Paranoá, na noite desta quinta-feira (3/6). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu antes da Prainha do Lago Norte, às 22h16.

Lucas Ferreira, 26 anos, conduzia um carro quando saiu da pista, invadiu a vegetação lateral da via e capotou em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. Segundo a corporação, Lucas ficou preso dentro do carro até os militares chegarem. Para atender a ocorrência, o CBMDF empregou duas viaturas e oito militares.

O motorista foi retirado das ferragens e transportado ao Hospital de Base de Brasília (HBB), sem fraturas aparentes, com escoriações e queixa de dor cervical. Estava consciente, desorientado e estável. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada.