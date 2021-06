PM Pedro Marra

As doses da Pfizer fazem parte do terceiro lote de entregas da semana - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou a chegada de 8.190 doses da vacina Pfizer contra a covid-19 nesta sexta-feira (4/6). Segundo a pasta, a previsão do Ministério da Saúde é de que o voo com os imunizantes aterrisse em Brasília às 18h.

“As doses serão aplicadas nos públicos que estão sendo vacinados no momento, após conferência e distribuição por parte da área técnica”, acrescenta a Secretaria de Saúde.

A partir das 14h desta sexta (4/6), a população geral da capital federal com 59 anos poderá agendar a vacinação contra a covid-19. A imunização deste público começa na segunda-feira (7/6). Para agendar horário, é necessário fazer um cadastro no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) www.vacina.saude.df.gov.br.

A princípio, serão 18 mil doses destinadas a esse público. Segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), existem cerca de 27 mil pessoas na faixa dos 59 anos na capital federal. De acordo com a SES-DF, a quantidade será suficiente para atender à demanda, pois parte desse grupo já foi atendido na vacinação dos grupos de comorbidades ou de categorias profissionais.

Na noite de quinta-feira (3/6), o último de três lotes nesta semana, vindos de Miami, com doses da vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech chegou ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com 527 mil doses. Somadas às outras remessas, de 936 mil doses cada, que chegaram na terça (1º/6) e na quinta (27/6), serão mais 2,3 milhões de doses na semana.

Com o novo lote, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues ao Ministério da Saúde pela farmacêutica desde o fim de abril. Dessas, cerca de 3,5 milhões de doses de vacinas da Pfizer foram distribuídas aos estados brasileiros e ao Distrito Federal, segundo informações da pasta.