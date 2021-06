Família procura por jovem de 19 anos desaparecido em Valparaíso de Goiás

YI Yasmin Ibrahim*

Uma família do Entorno do Distrito Federal está desesperada em busca de um jovem de 19 anos desaparecido há uma semana. Wenderson Alexsander Cardoso da Costa foi visto pela última vez na sexta-feira (28/5). Morador da Esplanada 5, em Valparaíso de Goiás, o jovem teria saído para uma festa em Santa Maria, por volta das 20h30. Costa vestia calça, camiseta, tênis pretos e casaco verde musgo.

O padrasto de Wenderson, Eduardo Junior Souza dos Santos, 41 anos, informou ao Correio que foi feito um Boletim de Ocorrência (BO), na 33ª Delegacia da Santa Maria. Ainda sem nenhuma resposta da polícia, a família segue contando com as redes sociais.

Eduardo chegou a receber uma ligação informando que o enteado teria sido sequestrado, mas, ao levar o celular à delegacia, os policiais descobriram que se tratava de um trote vindo do Piauí. Outras pessoas informaram à família terem visto Wenderson no BRT e no Atacado Vivendas de Santa Maria, mas as pistas foram inconclusivas.

Segundo a mãe de Wenderson, Valdenia Maria Cardoso de Almeida, 40 anos, era comum que o filho saísse para festas e passasse alguns dias fora de casa, mas dessa vez foi diferente. "Geralmente ele postava nas redes aonde ele estava e o que ele estava fazendo, mas dessa vez ele não fez nada disso". Valdenia contou que o filho disse que não dormiria fora e quevoltaria para casa.

Informações sobre o paradeiro de Wenderson podem ser enviadas para contatos:

Eduardo: (61) 99301-0395

Valdenia: (61)99233-5418

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite