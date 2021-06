CB Correio Braziliense

O motociclista tinha 51 anos e foi encaminhado ao hospital - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa feriada nesta sexta-feira (4/6), na DF-290, altura do Ferro Velho do Galego em Santa Maria. O motociclista, 51 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com corte no braço, escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas nas perna. Segundo a corporação, ele se queixava também de dores nos quadris.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria, consciente, orientada e com o estado de saúde potencialmente instável — de acordo com a avaliação dos bombeiros.



O condutor do veículo, um homem de 56 anos, não se feriu. No entanto, a equipe de socorro orientou para que ele procurasse uma unidade de saúde caso se sentisse mal ao longo do dia. Durante o atendimento, uma das faixas da via ficou interditada. A Polícia Militar também foi acionada para o local do acidente.