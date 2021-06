Festas juninas com drive-thru e lives: confira programação nas igrejas do DF

AR Aline Rossi*

Igrejas de Brasília adaptaram, mais uma vez, a celebração das festas juninas e preparam a venda de comidas e bebidas por drive-thru, além de shows à distância, em respeito às medidas de segurança contra a propagação do novo coronavírus.



Para não deixar passar os tradicionais arraiás e a celebração dos três santos juninos - Santo Antônio, São Pedro e São João - algumas paróquias já confirmaram eventos adaptados à pandemia.

O padre Reinaldo, da Paróquia Perpétuo Socorro, do Lago Sul, que fará um drive-thru junino com música ao vivo, fala sobre o intuito de celebrar o mês com o público, mesmo que de forma diferente da convencional: “A festa junina engloba três aspectos: o cultural, devido a sua história nos costumes brasileiros; o religioso, para celebrar os nossos santos; e o social, em um momento de confraternização, para a comunidade se reunir e partilhar alegria, fé e esperança. Às vezes, na pandemia, ficamos tristes e sozinhos, então convidamos todos para aquecer o coração e a alma e ficarmos juntos, com segurança", diz.

De acordo com o padre, as pessoas que chegarem de carro à paróquia poderão aguardar por seus pedidos no estacionamento, assistindo a apresentações de músicas típicas cantadas pelo coral da igreja. Ao receber suas comidas e bebidas juninas, cada carro volta para casa e libera um espaço no local, que contará com 20 vagas.

Programação

Veja abaixo a programação dos drive-thru juninos já confirmados nas igrejas do DF:

Lago Sul

Paróquia Perpétuo Socorro

Drive-thru e música ao vivo

Dia 5 de junho

Das 17h às 21h

SHIS EQ/QL 6/8 conj. A, Lago Sul

Paróquia São Pedro de Alcântara

Drive-thru e delivery

Dia 19 de julho

Das 17h às 22h

St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9 Lago Sul

Asa Norte

Paróquia do Verbo Divino

Drive-thru

3 e 4 de julho

A partir das 19h (sábado) e das 20h (domingo)

SGAN 609 Módulo C - Asa Norte

Paróquia São José Operário

Drive-thru de galeto junino

12 de junho

Das 12h às 14h

SGAN 604 – Módulo D, Asa Norte

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Drive-thru e música ao vivo

19 e 20 de junho

A partir das 19h

Sgan 702, Lote A

Ceilândia

Paróquia Senhor Bom Jesus

Drive-thru, delivery e lives

5 e 6 de junho

A partir das 17h

Módulo A, Ceilândia Norte EQNO 11/13

Paróquia Santo Antônio

Drive-thru

4, 5, 6, 11, 12 e 13 de junho

Após as missas

QNM 29, Módulo K, Ceilândia

Paróquia Nossa Senhora da Paz

Drive-Thru

5 de junho

A partir das 19h

Expansão do St. O QNO 18 - Ceilândia

Taguatinga

Paróquia Sagrada Família

Drive-thru e lives

26 e 27 de junho, 03 e 04 de julho

A partir das 18h

Área Especial 5 A, St. G Norte - Taguatinga

Recanto das Emas

Paróquia São Miguel Arcanjo

Drive-thru e live

12 de junho

Retirada às 18h

Av. Recanto das Emas Qd 106, AE, Lote 2, Recanto das Emas



