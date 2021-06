Parabéns, Brazlândia!

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/GDF)

Uma das regiões administrativas mais antigas e tradicionais do Distrito Federal, Brazlândia completa, hoje, 88 anos. Conhecida pelas festas do Morango e da Goiaba, a cidade também é lembrada pelo turismo rural e religioso. De aspecto bucólico, tem o Lago Veredinha (foto) como um dos principais cartões-postais. Para celebrar a data, haverá uma programação especial, de nove dias, respeitando as regras sanitárias por causa da pandemia da covid-19. Confira as atrações no site: http://www.brazlandia.df.gov.br/2021/06/02/brazlandia-88-anos/.