Inglês para profissões

A Cultura Inglesa acaba de lançar o curso Professional English, focado no cotidiano profissional e com abrangência para diferentes segmentos, como o universo de negócios, áreas de atendimento ao público, área médica, dentre outros. Com aulas no formato ao vivo, pela internet, o curso é de rápida duração — de seis meses a um ano, dependendo do nível — e visa alcançar alunos que precisam aprimorar o inglês para um melhor desenvolvimento profissional. As aulas começam neste mês e os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 4002-0909.



Educação

Com o tema “Estratégias para aulas remotas — tecnologia, jogos e inclusão: Uma visão além do intelecto”, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, nos dias 28, 29 e 30 de junho, às 19h30, a edição on-line do 23º Congresso Internacional de Educação. Além de palestras com renomados especialistas, o evento terá a apresentação de práticas pedagógicas. O congresso contará com tradução simultânea para português, inglês, espanhol e Libras. Para os interessados, haverá ainda certificado de participação. Inscrições: www.lbv.org/congresso-de-educacao.



CURSOS

Finanças

Para mostrar na prática como fazer um planejamento financeiro e manter as contas em dia, o Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) oferecerá, no dia 14 de junho, às 19h, uma oficina gratuita ministrada pelo professor Marco Antônio Lucinda, mestre em ciências militares e especialista em melhorias de processos de softwares. O curso livre será transmitido em ambiente virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 13 de junho. Aos participantes, será emitido um certificado, com concessão de duas horas de atividade complementar. Para mais informações: 3340-3747.



Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.



YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido “YouTube, Câmera e Ação”, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.



Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 9 9970-1366.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Isto é Brasília

crédito: Divulgação/GDF

Ponte JK

O movimento de uma pedra quicando sobre a água. Essa foi a principal inspiração do arquiteto Alexandre Chan para projetar a Ponte JK. Depois de construída, ela recebeu, em 2002, o título de “a mais bela ponte do mundo”, durante a 20ª Conferência Internacional de Pontes, realizada em Pittsburgh, Estados Unidos.

O TEMPO EM BRASÍLIA

Poucas nuvens.

Umidade relativa

Máxima: 85%

Mínima: 30%

A Temperatura

Máxima: 26°C

Mínima: 13°C

(Temperatura em 22 de maio - Máxima: 30ºC e Mínima: 15°C)

(Temperatura em 29 de maio - Máxima: 29°C e Mínima: 14°C)



O Sol

Nascente: 6h33

Poente: 17h47



A Lua

Nova: 10 de junho

Crescente: 18 de junho

Cheia: 24 de junho

Minguante: 1º de julho

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

ASA SUL

SCES, Trecho 2: lote 2, das 13h às 17h.



GRITA GERAL

crédito: Editoria de arte

ARNIQUEIRA

MATO ALTO

A autônoma Rita Eleutério, 58 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do mato alto no conjunto 4, de Arniqueira, próximo às chácaras 16,17, 26 e 27. “Tem um tempo que eles não cortam. Mês passado, eu vi que estavam podando, mas isso não chegou a todos os locais de Arniqueira. O mato está tomando conta da calçada”, ressaltou.

» A Administração Regional de Arniqueira informou que o endereço citado foi encaminhado à Novacap para a execução do serviço de roçagem. “Vale ressaltar, que esse serviço é realizado pela companhia a cada 20 dias em toda a região administrativa”, pontuou.



RIACHO FUNDO

POUCAS LINHAS DE ÔNIBUS

A falta de ônibus na Quarta Etapa do Riacho Fundo incomoda os moradores da região. A auxiliar de vendas Rosália Ferreira, de 42 anos, conta que há apenas três linhas para atender à população. “Uma é Rodoviária, via Eixo Monumental, que passa apenas quatro vezes no decorrer do dia. As outras duas rodam até as 21h. Então, quem mora aqui não consegue chegar além desse horário, como é o meu caso. Chego em casa por volta de 23h30. Tenho que descer na Avenida Principal do Riacho Fundo, que é longe, e andar por aqui tarde da noite. É perigoso demais. E não faltam paradas de ônibus. A administração já foi cobrada em relação ao assunto, mas nunca tivemos resposta”, garante.



» A Secretaria de Transporte e Mobilidade ressaltou que acompanha o crescimento populacional da região e a demanda por transporte urbano coletivo. “A partir da demanda da usuária, será estudada a possibilidade de ampliação do horário da linha 806.1”, informou o órgão.