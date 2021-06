35 anos no DF com novo restaurante

CB Correio Braziliense

Brasília ganha seu mais novo restaurante conceito do Grande Muralha. A nova unidade, no Terraço Shopping, chega com ambiente moderno, todas as características do universo asiático, e faz parte da comemoração dos 35 anos do Grande Muralha em Brasília. “Prezamos por manter viva a tradição e a qualidade dos serviços prestados para os nossos clientes. Nós amamos servir, e servir bem é a nossa essência, que vem passando de geração em geração”, comemora o proprietário, Salti Sun.

Dona Beth, sócia e entusiasta do projeto, reforça que “o novo restaurante foi pensado nos mínimos detalhes, proporcionando para o cliente uma experiência completa com a qualidade Grande Muralha”.

A inauguração, promovida pelo casal Sun e Beth, aconteceu em 20 de maio para poucos convidados, respeitando todas as normas de distanciamento e protocolos de segurança contra a covid-19.

Idealizado nos anos 70 pelo sr. Sun, mais conhecido como “Vô”, na cidade do Rio de Janeiro, o Grande Muralha conquistou grande prestígio na capital fluminense nos anos de 1980, antes de chegar à capital do país em 1986, quando seu filho mais novo, “Salti”, abriu o primeiro restaurante da rede, no ParkShopping, iniciando uma trajetória de sucesso e se tornando referência na gastronomia chinesa e japonesa.

Hoje são cinco lojas nos principais shoppings da cidade, além de serviço de delivery. Veja o que dizem Beth e Sun sobre o Grande Muralha.

O que os amantes da gastronomia chinesa e japonesa podem esperar do novo restaurante conceito do Grande Muralha?

Uma experiência completa com o melhor da comida chinesa e japonesa que o brasiliense já conhece e é apaixonado. Nosso atendimento, personalizado, e um novo ambiente charmoso, baseado no minimalismo e na sofisticação oriental, sem perder o lado simples, que valoriza o essencial, a beleza e a funcionalidade. A decoração foi inspirada na fusão de vários estilos, trazendo referências do japonês, do chinês e do asiático. Tudo muito leve e totalmente harmônico. Além da nova decoração super aconchegante, desenhamos também um cardápio à la carte especial para o jantar da loja conceito, com novas opções de sobremesas e carta de vinhos.

Qual o segredo para se manter, por tantos anos, como uma das referências gastronômicas da capital do país?

Consideramos três grandes segredos: tradição, pois servimos uma história e uma experiência gastronômica, combinando a tradição da culinária chinesa e japonesa que vem passando de pai para filho; nosso atendimento diferenciado, já que prezamos pelo atendimento personalizado de excelência, buscando sempre a melhor opção para o bem-estar do nosso cliente, e a experiência do sabor, visto que entregamos aos clientes mais do que um produto de qualidade, uma verdadeira experiência gastronômica do sabor.

Quais as ações para as comemorações dos 35 anos do Grande Muralha?

Para celebrarmos os 35 anos faremos diversos sorteios para os clientes, além de uma ação especial com uma Tigela Oriental comemorativa, objeto de desejo dos fãs da comida chinesa e japonesa. Aguardem!