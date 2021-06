Delícias com romantismo

LS Liana Sabo

(crédito: Divulgação)

Hotéis, bares e restaurantes se mobilizam para oferecer o que há de melhor no Dia dos Namorados, uma data que sempre deu muito retorno a esse segmento de negócio. São novos cortes de carne, combinações de carne com peixe, sorvetes especiais e até sugestões veganas para serem compartilhadas a dois em comemoração ao amor. O ideal é que esse sentimento prevalecesse todos os dias na vida das pessoas.

A rede Fogo de Chão vai lançar no rodízio, a partir de 15 de junho, um corte que é o mais apreciado pelos americanos: Bone-in-Ribeye, devido à suculência, maciez e sabor conferido pelo marmoreio. Vem de uma parte específica da costela de Angus e é assado com osso, o que dá ainda mais sabor, além de ser maturado por 21 dias e preparado em fogo alto. Reservas: 3322-4666.

O chef Dudu Camargo criou especialmente para os amantes o prato Dueto do Amor, formado por um filé grelhado com melaço e pescada amarela ao molho de queijo ementhal e ervas secas por R$ 179,90. Vem acompanhado de arroz cremoso com camarão, lascas de salmão, cogumelos e amêndoas. No Dudu Bar (302 Sul), o prato estará disponível a partir do dia 11 com boas sugestões de espumantes. Reservas: 99341-0055 (whatsapp).

Logo em frente, na entrequadra comercial, na Cantina da Massa, haverá nas noites de 11 e 12 música ao vivo para embalar os sonhos e o apetite dos pares que irão se deliciar com o cardápio de Alda Bressan. Ela selecionou meia dúzia de opções de entradas e de sobremesas, enquanto os principais foram reduzidos para 12, com destaque para o espaguete à carbonara, o risoto de camarão, grana padano e rapadura e o escalope ao molho madeira e penne, além do ravióli de búfala com molho de tomate e a lasanha margherita. Reservas: 3226-8374.

Na Belini, outra casa tradicional de alta gastronomia, o chef convidado é Alexandre Albanese que assina cardápio de duas entradas e quatro pratos: curry de vegetais com arroz de coco na folha de bananeira; jerk chiken com relish de pimenta biquinho e batata rústica crocante com páprica defumada; carne italiana com polenta cremosa com parmesão e ainda coq au vin com batata ao vapor. O menu com entrada e principal sai por R$ 55 e será servido até o dia 13.

Ainda na Asa Sul, a música de Nathália Cavalcante e banda animará a noite do dia 12 no Mayer Sabores do Brasil que oferece para o casal por R$ 199 um menu de steak tartare ou tortine de atum, na entrada, risoto de lagosta, robalo com castanhas ou filé demi Rossini no principal e, cremolata ou pannacotta na sobremesa. Reservas são necessárias pelo telefone 99339-4175.

Primeira vez

Em seu primeiro Dia dos Namorados na capital, o Café de La Musique tomou todas as providências para que a comemoração transcorra em clima romântico e com segurança, para que não se repita a aglomeração, que marcou a estreia do estabelecimento no Réveillon. Assinado desde o início pelo chef Lui Veronese, o cardápio vem sendo executado pelo sous-chef Eduardo Reis, que a ele se refere: “Lui é um artista e eu consegui reproduzir tudo o que ele faz”.

Lá, tem pratos sofisticados e de extremo sabor como os recém-lançados lagostim com risoto negro e creme de ervilha (R$ 138), tagliatelle e vieiras ao molho de limão (R$ 148), tornedor de filé-mignon, steak de couve-flor ao molho bechamel e pimenta verde (R$ 72) e anéis de lula crocante empanados na farinha panko (R$ 55).

No sábado, 12 de junho, porém, haverá um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, que será servido a partir das 12h, quando Elton Marques assume os vocais e vai até a noite tendo como atração a banda 4U jazz N’roll. São três opções, cujos preços variam de R$157 a R$ 188 por pessoa e incluem entrada, principal e sobremesa. Destaque para o salmão com cogumelos, ostras em tempurá e a deliciosa marquise de chocolate, de sobremesa. Reservas: 99983-6016.

Antes da hora

Já no Santé, foi lançado um happy time, a partir das 16h que vai até as 19h, menos no sábado quando se encerra às 18h. Todos os dias, com exceção de domingo e segunda-feira, você poderá degustar o menu do chef Divino Barbosa, que sugeriu, entre outros petiscos, filé acebolado (R$ 38) com palitos crocantes de mandioca; robata de peixe (R$ 15) com abobrinha italiana, pimentão vermelho, cebola roxa e farofa. E drinques, como Moscow Mule, Aperol Spritz e Mojito. Telefones: 2099-2461 (Santé Lago) e 3037-2132 (Santé13).

Sabor gelado

Para deixar a comemoração mais doce, que tal encerrar com um sabor gelado que remete aos amantes mais conhecidos do mundo? Romeu e Julieta é feito com o queijo Canastra e a goiabada caipira pela Sorbê (405 Norte), grife brasiliense que, na pandemia passou a ser liderada pela filha da fundadora: Anita Medeiros, tão talentosa quanto Rita, que descobriu no cerrado a matéria prima para sorvetes. Telefone: 3447-4158.