Jovem Ã© aprovada em medicina cinco vezes

J » JÉSSICA GOTLIB

(crédito: Arquivo pessoal)

Uma jovem brasiliense ganhou destaque nesta semana, após descobrir que passou para o curso de medicina em cinco instituições superiores de ensino. Giovanna Sabino, 18 anos, recebeu a notícia sobre a quinta aprovação pelo site Acesso UnB — plataforma da Universidade de Brasília que apresenta a lista de estudantes aprovados por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além da federal fundada por Darcy Ribeiro, Giovanna foi aprovada na Universidade de São Paulo (USP), na Faculdade Albert Einstein (SP), na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A estudante optou pela USP, mas mira um pouco mais longe: “Quero muito ir para fora do Brasil, pretendo fazer residência e pós-graduação em outro país”, comenta.

Apesar da conquista e da ambição por aprender, Giovanna não esperava passar na primeira tentativa. “Sou muito transparente comigo. Sempre estudei e sempre soube que estava dando o meu melhor, mas, quando comecei a fazer as provas e vi tanta gente que tinha se esforçado tanto quanto eu, entendi que não é apenas uma questão de mérito”, ressalta.

No entanto, a consciência dos obstáculos não desanimou Giovanna. “Antes de passar, eu tinha me decidido pela USP, mas não fui aprovada na segunda etapa da Fuvest (exame que também permite acesso à instituição de ensino). Fiquei sabendo disso um mês antes de ter o resultado do Enem, no qual fui aprovada. Tinha me preparado para estudar o tempo que fosse necessário, até passar”, completa.