Ano Ã© o mais letal da pandemia

Em pouco mais de cinco meses, o Distrito Federal superou o número total de mortes por covid-19 registrado em 2020 — de março a dezembro. Dados dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Saúde (SES-DF) revelam que, de janeiro a maio, 4.507 pessoas morreram por causa da doença — 248 vítimas a mais que as 4.259 registradas no ano passado. Com isso, a capital federal tem 8.766 pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus.

O mais recente balanço da pasta, divulgado ontem à noite, mostrou que, em 24 horas, houve notificação de 26 novas mortes — registradas entre 6 de abril a 3 de junho. Das vítimas, 18 eram homens e oito, mulheres. Das mais de 8 mil vítimas, 742 moravam em outras 15 unidades da Federação.

O número de casos da covid-19 chegou a 409.147, com 1.120 infecções registradas em 24 horas. Mesmo com a atualização, a média móvel de casos seguiu em estabilidade desde 17 de maio. Mas, ontem, atingiu 853, valor 3% maior do que o registrado 14 dias antes. No caso das mortes, esse resultado fechou em 24 — o mesmo verificado há duas semanas.

A média móvel de mortes estava em queda desde 12 de abril, mas se estabilizou nos últimos sete dias. A taxa de transmissão do vírus está em 0,99, mesmo índice registrado ao longo da semana. Isso significa que cada grupo de 100 infectados é capaz de transmitir o vírus para outras 99 pessoas.

Ontem, a rede pública de saúde operava com 90,78% dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) ocupados. Dos 452 voltados para tratamento da covid-19, 198 tinham pacientes, 19 estavam livres e 235, bloqueados. Na rede particular, a taxa era de 87,95%, sendo que dos 307 disponíveis, 220 estavam ocupados, 31 vagos e 56, bloqueados. Na fila por uma UTI, havia 85 pessoas, 12 das quais tinham quadro suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus.

Sem calendário

Neste fim de semana, a campanha de vacinação contra a covid-19 terá continuidade. As pessoas que precisam tomar a primeira ou a segunda dose poderão procurar um dos seis pontos abertos, das 9h às 17h (leia Onde se vacinar). Hoje e amanhã, permanecerá liberado o cadastramento e agendamento da imunização de pacientes com comorbidades de 18 anos ou mais; pessoas com deficiência que não estão inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC); além da população com 59 anos. O processo deve ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br.

O atendimento de pessoas com 59 anos e sem comorbidades deve começar na segunda-feira, segundo previsão da SES-DF. Caso alguém não compareça ao local de vacinação na data marcada para receber a primeira dose, o limite para voltar a procurar o posto é de cinco dias corridos. Essa medida, adotada recentemente pela pasta, visa acelerar as próximas etapas de ampliação da campanha.

Fontes da pasta disseram que ainda não é possível definir um calendário para os próximos grupos etários, pois o governo local depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde. Além disso, a secretaria não sabe com antecedência quantos imunizantes farão parte das remessas nem quando chegarão as próximas. A intenção, contudo, é continuar a diminuir as faixas de idade da população geral, enquanto se dá segmento à imunização dos grupos prioritários.

A infectologista Joana D’Arc Gonçalves, da Clínica Quality Life, acredita que a imposição de um limite de cinco dias pode atrasar mais ainda o andamento do processo. “A vacinação deveria ocorrer sem entraves e de forma ampla, para todos. Com esse prazo, muita gente pode ficar para trás e isso dará a falsa sensação de que estamos com a campanha acelerada, mas, na verdade, não estaremos”, pondera.

Em relação à definição de um calendário, Joana considera que, apesar de ser o ideal, é difícil trabalhar sem planejamento, uma vez que a SES-DF não sabe quando receberá as doses. “Não temos vacinas suficientes. Essa é a verdade. A solução é uma união do país para acelerar a chegada dos imunizantes”, completa a médica.

Ontem, o DF recebeu mais 8.190 doses da vacina da Pfizer/BioNTech. Até o momento, o Ministério da Saúde enviou mais de 1,3 milhão de doses, sendo que houve aplicação de 679 mil como primeira dose e de 328,5 mil como reforço. Nessa sexta-feira, houve imunização de 13.758 pessoas com a D1 e de 4.542 indivíduos com a D2.



Onde se vacinar

Confira a lista de postos de atendimento que funcionam neste fim de semana:

Águas Claras, das 9h às 17h

Uniplan — Av. das Castanheiras (drive-thru)

Ceilândia, das 9h às 17h

Sesc de Ceilândia — QNN 27, Área Especial S/N, Ceilândia Norte (drive-thru)

Plano Piloto, das 9h às 17h

Estádio Nacional Mané Garrincha (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Taguatinga, das 9h às 17h

Taguaparque — Colônia Agrícola Samambaia, Pistão Norte (drive-thru)



Internação por covid-19

» O padre Moacir Anastácio, 59 anos, fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes e pároco da Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, está internado com covid-19, no Hospital Santa Luzia. Os primeiros sintomas da doença apareceram há duas semanas, mas, na terça-feira, o religioso deu entrada na unidade de saúde, onde permanecia até a noite de ontem. Sobrinha de Moacir, a servidora pública Elisângela Martins, 42, disse que, nesse período, o sacerdote teve um quadro leve, com sintomas de gripe, como nariz entupido, tosse e sem febre. O padre é diabético e, por precaução, a família optou por pedir a realização de uma tomografia, que revelou comprometimento de 25% do pulmão. Por isso, os parentes do religioso optaram por mantê-lo no hospital.