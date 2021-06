CB Correio Braziliense

» Destaques

Escola de música

Está aberto o edital de processo seletivo para ingresso de estudantes nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada no Centro de Educação Profissional-Escola de Música de Brasília (CEP-EMB). As vagas são para o segundo semestre do ano letivo de 2021. Mais informações no site www.emb.se.df.gov.br.

Bolsa de mestrado

Codeplan abre seleção de três bolsistas com mestrado (R$ 4.250, por sete meses) para desenvolver pesquisa sobre mercado de trabalho voltado à economia verde no DF. Inscrições de 27 de maio a 11 de junho. São duas vagas para as seguintes áreas de formação: economia; análise ambiental, gestão econômica do meio ambiente, finanças, desenvolvimento sustentável, economia ambiental, ciência da sustentabilidade ou áreas correlatas. Há também uma vaga para as seguintes áreas de formação: economia, estatística, engenharia de dados, ciência da computação ou áreas correlatas. Saiba mais em www.codeplan.df.gov.br/chamada-publica.

CURSOS

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Profissionais da saúde

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson Brasil, disponibiliza um curso on-line e gratuito para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O curso tem quatro horas de duração, com estratégia pedagógica que apresenta simulações realísticas da atuação durante visitas domiciliares, videoaulas, além de orientações para esses profissionais na hora de identificar sinais e sintomas da covid-19. Inscrições: inova.eadhaoc.org.br.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



OUTROS

Artigos

Estudantes e profissionais — do setor público ou privado — de economia, direito, administração, ciências sociais e áreas afins têm até o dia 14 de junho para submeter resumos de artigos à avaliação do ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário). Todos os autores dos artigos selecionados pelo Comitê Organizador do 1º Congresso do ITCN Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro estarão automaticamente inscritos (sem pagamento de taxa) neste evento, que se realizará dias 2 e 3 de setembro, com a participação de especialistas do mercado, integrantes de órgãos públicos e pesquisadores. O evento terá transmissão ao vivo e os vídeos permanecerão no canal do ITCN no YouTube, podendo ser acessados posteriormente. Só serão analisados os artigos que abordem alguma das linhas propostas pelo ITCN e que constam do edital, disponível em bit.ly/EditalCongressoITCN.

Marketing digital

A jornalista e especialista em marketing digital Walquene Sousa lançou o livro Instagram do Zero à Prática — Método para Empreendedores Usarem o Instagram. O objetivo é ajudar esse público a crescer na plataforma e saber que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O e-book pode ser comprado por meio do perfil @walquene.sousa.



Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Atendimento psicológico

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas ocorrem de maneira remota, conduzidas por alunos do curso de psicologia supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, Quadra 613/614, L2 Sul). Informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou pelo site iesb.br/servicodepsicologia.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Isto é Brasília Poste sua foto com a hashtag #istoebrasiliacb e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 17/2/21

Vitrais da Catedral

De autoria da artista franco-brasileira Marianne Peretti, os vitrais no interior da Catedral de Brasília surpreendem. Os tons em duas cores ganham destaque em função dos pilares brancos e do piso de mármore. No projeto inicial da igreja, os vitrais eram transparantes, mas, após uma reforma, ganharam um belo colorido, estudado e aprovado por Oscar Niemeyer.

Grita geral

ÁGUAS CLARAS

MANUTENÇÃO EM PRAÇAS

A corretora de imóveis e administradora Leocádia Fernandes Alves, 64 anos, reclama da falta de manutenção em praças de Águas Claras. Ela sugere alternativas para manter os locais organizados: “Poderiam fazer uma parceria com algumas empresas, que se responsabilizariam por cuidar dos locais. Em troca disso, os empresários usariam bancos, painéis ou outdoors para divulgação das marcas. Nas praças, temos parquinhos que precisam trocar areia, jardins, bancos que precisam ser limpos, quadras poliesportivas que precisam de pintura, além de traves e cercas que necessitam de ajustes. Caso a administração não tenha condições, fica a sugestão, porque já vi acontecer em outras cidades e deu certo”, pontua Leocádia.



» A Administração Regional de Águas Claras informou que esse tipo de parceria existe atualmente, por meio do programa Adote uma Praça.



NÚCLEO BANDEIRANTE

LIXO NA RUA

A falta de lixeiras no Núcleo Bandeirante é motivo de reclamação do químico Mateus de Sá, 25 anos. “Antigamente, tínhamos lixeiras grandes, destinadas aos resíduos das casas. Mas muitas são alvo de mau uso ou foram até furtadas. Agora, locais próximos a postes de luz acumulam muito lixo e acabam atraindo ratos. Quando não há coleta, como acontece nos fins de semana, mais bichos aparecem. Levei o problema à ouvidoria do GDF (Governo do Distrito Federal), mas não tive resposta”, diz Mateus.

» A Administração Regional do Núcleo Bandeirante explicou que houve reforma e instalação de 48 lixeiras na cidade. Recentemente, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) instalou 72 delas em vários locais. No entanto, a empresa informou que não as instala para uso particular, apenas as de uso comum, em áreas públicas. Na região administrativa, equipes do serviço incluíram algumas próximas às paradas de ônibus, em unidades de saúde e áreas verdes. A partir do próximo semestre, o SLU atenderá às demais demandas dos moradores. Para fazer uma solicitação, é necessário baixar o aplicativo SLU Coleta DF. “Sobre o acúmulo de lixo, o SLU não coleta aos domingos. Portanto, o cidadão deve ficar atento aos dias e horários do serviço. O aplicativo SLU Coleta DF também tem sinal de alerta para que a população coloque os resíduos nos dias e horários corretos, a fim de evitar o acúmulo de lixo nas ruas”, ressaltou o Serviço de Limpeza Urbana, em nota.