BrazlÃ¢ndia e Taguatinga estÃ£o em festa

E » EDIS HENRIQUE PERES

(crédito: Ed Alves/CB)

O aniversário de duas importantes regiões administrativas do Distrito Federal foi comemorado ontem: Taguatinga completou 63 anos e Brazlândia celebrou seus 88 anos de história. No entanto, as comemorações não se restringem a data do aniversário das cidades, e as duas regiões organizaram eventos especiais ao longo do mês de junho. Em Taguatinga, a festa foi aberta ontem, com o evento do Cine Teatro Itinerante Drive-In, organizado pelo Instituto Missão Hoje (IMH), em parceria com a administração da cidade.

Quem aproveitou foi o servidor público Haylander Kruell, 37 anos, que havia levado os filhos, Bernardo, 6, e Téo, 4, para passearem de bicicleta no parque. “Estamos animados com o evento e os meninos estão muito interessados”, revelou. Embora seja drive-in, quem estiver sem carro também pode participar. Basta ocupar o espaço de uma vaga do estacionamento e seguir as recomendações de segurança sanitária.

A outra família do evento fazia parte do show: a Família Neves, grupo de equilibrista do circo Roca. “Com a pandemia ficou difícil conseguir participação em projetos e trabalhos, por isso foi muito bom ser convidado, porque vamos divertir as crianças, mas também conseguir uma renda”, pontuou Marcílio Neves, 63, artista e líder da Família Neves. Este, de acordo com Mariana Pereira, presidente do IMH, foi o foco da organização do evento. “Aproveitamos a parceria que fizemos com o GDF e focamos em não apenas trazer uma programação alegre, mas em ajudar os artistas que estão sem trabalho devido às restrições da covid-19”, detalha Mariana.

Grito pela vida

O festejo dos 88 anos de Brazlândia também teve destaque com a Caminhada da Vida, que começou às 17h, na Orla do Lago. A equipe de 88 servidores participantes foi separada em grupos. O objetivo, segundo o administrador da região, coronel Jesiel Costa Rosa, foi representar cada um dos anos da história de Brazlândia. “São várias as comemorações que preparamos para a cidade e os servidores da PM (Polícia Militar), do Restaurante Comunitário, das unidades de saúde e diversos locais foram convidados a fazer parte dessa caminhada. No fim do trajeto, os servidores podem lanchar aqui, temos melancia, goiaba, água e bolos. Queremos que essa caminhada seja um grito pela vida, pois mesmo com a crise sanitária, temos que agradecer pelas pessoas que venceram a doença”, pontua Jesiel.

A funcionária da administração e moradora da cidade, Rosilene Nunes Pereira, 45, também participou da corrida na Orla. “A gente quer trazer um pouco de esperança e paz interior, para que os moradores de todo o DF não deixem de acreditar que vamos vencer a doença”, destaca. Rosilene já participou de outras programações de aniversário de Brazlândia e confessa que as restrições causadas pelo Sars-CoV-2 são diversas. “Antes tínhamos um engajamento maior da população. Agora, devido à pandemia, não podemos ter os eventos da mesma forma. Contudo, a questão é não desistir de comemorar e levar diversão para os moradores, do jeito que for possível”, finaliza.

Confira a programação completa de aniversário de Brazlândia e de Taguatinga no site do Correio.