Cachorro é morto a chutes na Vila Telebrasília

P » PEDRO MARRA » SAMARA SCHWINGEL

Os últimos dias foram marcados por violência e casos de omissão de cautela com animais no Distrito Federal. Em um intervalo de uma semana, um homem discutiu com um vizinho que deixou um cachorro sem focinheira, enquanto outro matou uma cadela a chutes. Os acusados nos dois casos foram conduzidos a delegacias da Polícia Civil do DF, que cuida de ambas as ocorrências.

O caso mais recente foi registrado no fim da noite de sexta-feira, na Rua 8 da Vila Telebrasília. Uma mulher de 53 anos acionou a Polícia Militar (PMDF) e relatou que um homem, 41, teria matado a cadela de estimação dela. Equipes do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) atenderam à ocorrência e foram à casa do acusado, mas ele negou o crime.

Ele disse aos militares que agrediu o animal da mulher para salvar outro cachorro, da raça shih-tzu. O caso ocorreu por volta das 22h. O homem afirmou que o shih-tzu havia passado das grades do portão da casa da tutora do animal e, na rua, foi atacado pelo cão maior. Para defender o menor, o homem começou a desferir chutes na cadela.

As partes envolvidas foram levadas à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), para registro da ocorrência. O homem foi autuado por crueldade contra animais resultando em morte. Já a tutora da cadela incidiu na contravenção penal de omissão na cautela de animais, por ter soltado a coleira do cachorro. Ele foi transferido para a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), e ela assinou um termo de comprometimento para comparecer à Justiça.

Discussão

Uma semana antes, dois moradores de um condomínio em Águas Claras chegaram a se agredir fisicamente após uma briga envolvendo a falta de focinheira de um cachorro. Na ocasião, um sargento da Polícia Militar, 45, discutiu com o dono de um american bully no hall de entrada do prédio.

O responsável pelo animal, que preferiu não se identificar, voltava de um passeio com o cão quando o vizinho o abordou. “Ele nunca tinha me visto na vida e chegou sendo autoritário, apontando a arma para mim, dizendo que me levarria preso. Ele ameaçou me matar e matar o animal”, disse o reclamante.

O regimento interno do condomínio segue uma lei distrital sobre o uso de focinheiras. Ela diz que “cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público”. O tutor do animal argumenta que o cachorro dele é de médio porte e, por isso, não se enquadraria nessa obrigatoriedade. O morador registrou queixa na corregedoria da PMDF.

Procurada, a corporação informou que não há registro de atendimento à ocorrência e que não comunicou a corregedoria sobre a ação. Após o caso, o tutor do cachorro e a mulher dele decidiram organizar um ato, no próximo sábado, contra o abuso de autoridade. A reunião ocorrerá em frente à estação do metrô Concessionárias, em Águas Claras. Ao Correio, o PM acusado disse que não se pronunciará a respeito do caso.