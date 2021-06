Covid-19: Saúde confirma 1.028 novos casos e 10 mortes no DF

SS Samara Schwingel

O Distrito Federal registrou, nas últimas 24 horas, 1.028 novos casos e 10 mortes por covid-19. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado neste domingo (6/6), o total de casos chegou a 411 mil e a soma de óbitos é de 8,8 mil. Taxa de transmissão da doença subiu para 1,01.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 869, indicando um aumento de 2,13% em relação há 14 dias. Já a mediana de mortes chegou a 22,57, valor 6% maior que o registrado duas semanas atrás. As variações dos dois índices indicam que as médias estão estáveis.

Das mortes notificadas, quatro ocorreram neste domingo (6/5), todas na faixa de 50 a 59 anos e quatro portadores de comorbidades. Do total de 8,8 mil vítimas, 745 eram de outros estados, sendo 641 de Goiás e o restante de outras 14 unidades da Federação.

Dos casos registrados desde o início da pandemia, a maioria se concentra na região administrativa de Ceilândia, que soma 45,7 mil casos. Em seguida, aparecem Plano Piloto, com 39,3 mil confirmações de infecção pela doença e Taguatinga, com 32,7 mil.