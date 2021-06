Feminicídio: mulher de 35 anos é morta pelo ex-companheiro, em Planaltina

RD Ricardo Daehn

Leidenaura Moreira deixa seis filhos, cinco dos quais eram órfãos de pai - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Uma mulher de 35 anos morreu vítima de feminicídio, em Planaltina, na noite deste domingo (6/6). Leidenaura Moreira Rosa da Silva foi assassinada com uma facada no pescoço, no bairro Estância Mestre D'Armas. O autor do crime, Junio Valdemir, 31, ex-companheiro dela, foi preso em flagrante e levado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

A Justiça havia concedido medidas restritivas em favor da vítima, devido a agressões anteriores por parte do acusado. Os dois haviam se separado, mas Junio costumava frequentar a casa da ex-companheira. Socorrida ao Hospital Regional de Planaltina (HRPl) depois do ataque, que aconteceu por volta das 14h, Leidenaura não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca pouco depois das 20h.

Inicialmente, o caso foi registrado na 16ª DP como tentativa de feminicídio. No entanto, com a morte da vítima, a polícia deve alterar o registro da ocorrência para tipificar o assassinato em razão de gênero. Leidenaura deixa seis filhos. Cinco deles eram órfãos de pai — morto há oito anos em um acidente de carro no Lago Sul.

Colaborou Renato Souza