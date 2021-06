CB Correio Braziliense

Capacitação

Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online, programa de empregabilidade 100% digital, em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil e a Brasal Refrigerantes, que conecta jovens, moradores de comunidades de baixa renda, com oportunidades no mercado de trabalho através de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores. O curso possui duração de 6 semanas, é gratuito e acontece através de videoaulas no WhatsApp. Na programação, o aluno tem contato com diversos temas ligados ao mundo do trabalho, entre eles: elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos. Se você, um amigo ou parente tem entre 16 e 25 anos, já concluiu ou está cursando o ensino médio, faça parte do Coletivo Online e se inscreva através do link bit.ly/coletivobrasal.

Inglês profissional

A Cultura Inglesa lançou o curso Professional English, com foco no cotidiano profissional e abrangência para diferentes segmentos, como o universo de negócios, áreas de atendimento ao público, área médica, entre outros. As aulas serão ministradas ao vivo, pela internet. O curso tem curta duração — de seis meses a um ano, dependendo do nível de cada aluno — e tem como público-alvo alunos que precisam aprimorar o inglês para um melhor desenvolvimento de suas profissões. O material didático é focado no ambiente profissional e o curso vai ajudar o aluno a desenvolver suas habilidades. As aulas começam em junho. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: 21 4002-0909

Finanças

Para mostrar na prática como fazer um planejamento financeiro e manter as contas em dia, o Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) oferecerá, no dia 14 de junho, às 19h, uma oficina gratuita ministrada pelo professor Marco Antônio Lucinda, mestre em ciências militares e especialista em melhorias de processos de softwares. O curso livre será transmitido em ambiente virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 13 de junho. Aos participantes, será emitido um certificado, com concessão de duas horas de atividade complementar. Informações: 3340-3747.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido YouTube, Câmera e Ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.

Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro, serão disponibilizados ao menos 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de opções com inscrições abertas e outras informações no site campus.unidas.org.br. Contato: 11 9 7419-5753 ou campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Educação

Com o tema “Estratégias para aulas remotas — Tecnologia, jogos e inclusão: Uma visão além do intelecto”, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, de 28 a 30 de junho, às 19h30, a edição on-line do 23º Congresso Internacional de Educação. Além de palestras com renomados especialistas, o evento terá a apresentação de práticas pedagógicas. O congresso contará com tradução simultânea para o português, o inglês, o espanhol e Libras. Ao término do curso, os participantes receberão certificados. Inscrições: lbv.org/congresso-de-educacao.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 9 9970-1366.

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário encaminhar as informações sobre as obras pelo WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Luz em movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em Libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e noções de informática. Os interessados devem acessar o canal do YouTube Luz em Movimento: www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Desligamentos programados de energia

SÃO SEBASTIÃO

BR-251: chácaras Barra do Coxo, Moraes, São Francisco, Vista Alegre, Luz do Sol, Cravo e Canela, São Jorge, 140 e Sítio Alvorada; Núcleo Rural Cava de Cima: chácaras Canaã, 270, 280, 290 e 310, das 9h às 13h.

SOBRADINHO

Núcleo Rural Sobradinho II: Chácara 29, das 8h40 às 13h.

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Torre de TV Digital

Projetada por Oscar Niemeyer, a Torre de TV Digital, conhecida como Flor do Cerrado, foi a última obra concluída antes da morte do arquiteto. O monumento tem 182 metros de altura e está a 1.215 metros acima do nível do mar. A antena foi inaugurada em 21 de abril de 2012, em comemoração aos 52 anos de Brasília.

grita geral

TAGUATINGA SUL

FALTA DE AGENDAMENTO

A aposentada Maria Ivone Costa Brandim, 63 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para conversar sobre a retirada do posto Na Hora de Taguatinga Sul. “Meu marido, o supervisor comercial Humberto Brandim Lima, 63, precisou de atendimento sobre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e foi até o posto de Taguatinga Sul, mas desativaram o atendimento sem maiores explicações. Tentou ir até a unidade da CNB, mas disseram que somente quem estava agendado poderia ser atendido. Desde então, ele tem tentado agendar, mas não consegue. É um descaso total com a população”, comenta.

» O atendimento foi encerrado na referida unidade do Na Hora por falta de servidores públicos, segundo o INSS. “As duas servidoras que lá atuavam pertencem ao grupo de risco relativo à pandemia da covid-19. Contudo, a segurada pode reagendar o serviço pelo Meu INSS ou pelo telefone 135”, ressaltou o instituto em nota.



NÚCLEO BANDEIRANTE

OUVIDORIA INEFICAZ

O estudante universitário Lucas Morais, 26 anos, conta que as árvores do Núcleo Bandeirante não recebem poda há algum tempo, e a falta de monitoramento foi motivo de reclamação na ouvidoria. “Abri uma solicitação sobre o assunto em setembro de 2020, e a resposta que deram foi de que anexariam (o problema) em um dossiê e mandariam uma equipe, que nunca aparece. Neste ano, abri outra solicitação, porque há uma árvore podre próximo ao Bloco 11, na Avenida Central. Deram o mesmo parecer. Mas ninguém nunca vem ou dá alguma resposta para o problema. As demandas enviadas para a administração regional do Núcleo Bandeirante e da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) sempre demoram muito para serem respondidas”, lamenta.

» Em nota, a Novacap informou que faz, com frequência, as podas das árvores nas avenidas da cidade. A Administração Regional do Núcleo Bandeirante comunicou que encaminhará uma equipe para fazer uma vistoria no local citado pelo morador. “Solicitamos que coloquem, também, os endereços das reclamações e que registrem uma na ouvidoria, pelo telefone 162. O setor tem 100% de resolutividade”, reforçou o órgão.