Mulher Ã© assassinada pelo ex

R » Ricardo Daehn

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Uma mulher de 35 anos morreu vítima de feminicídio, na noite de ontem, em Planaltina. Leidenaura Moreira Rosa da Silva (foto) foi assassinada com uma facada no pescoço, no bairro Estância Mestre D’Armas. O autor do crime, Junio Valdemir, 31, ex-companheiro dela, foi preso em flagrante e levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

A Justiça havia concedido medidas restritivas em favor de Leidenaura, devido a registros de agressões anteriores por parte do acusado. Os dois haviam se separado, mas Junio costumava frequentar a casa da vítima. Socorrida ao Hospital Regional de Planaltina (HRPl) depois do ataque, que aconteceu por volta das 14h, Leidenaura não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca pouco depois das 20h.

Inicialmente, o caso foi registrado na 16ª DP como tentativa de feminicídio. No entanto, com a morte da vítima, a polícia deve alterar o registro da ocorrência para tipificar o assassinato por razão de gênero. Leidenaura deixa seis filhos. Cinco deles eram órfãos de pai — morto há oito anos em um acidente de carro no Lago Sul.

Colaborou Renato Souza