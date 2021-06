Museus do DF abrem pelo segundo fim de semana e atraem turistas

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Moradores de Brasília e turistas aproveitaram o fim de semana para visitar os museus da capital federal, após a reabertura dos espaços públicos. As unidades fecharam as portas em 28 de fevereiro, devido às medidas restritivas contra o novo coronavírus, e só reabriram em 28 de maio. No segundo fim de semana em atividade, o Museu da República fez a alegria dos quase 400 visitantes recebidos.

Nádia Maria dos Santos Vulpini, 67 anos, aposentada e moradora de São Paulo, veio ao Distrito Federal para visitar a sobrinha e não perdeu a chance de ir ao museu. “Eu amo Brasília e achei a arquitetura deste museu uma coisa linda, assim como as exposições. Além disso, o contato com a arte é fundamental para aguçar a criatividade e a curiosidade das pessoas, além de proporcionar senso crítico. A cultura, de modo geral, deveria ser mais explorada”, opinou.

Alonso González, 33 anos, e Victoria Campos, 25 anos, vieram da Costa Rica para estudar no Brasil e aproveitaram a estadia na capital para visitar os pontos turísticos da cidade. “Estamos gostando muito da exposição, é nossa primeira visita, porque acabamos de chegar, mas estamos gostando bastante”, detalhou Alonso.











Se os três meses sem o Museu da República fizeram falta, o que dizer sobre os 14 anos em que o Museu de Arte de Brasília (MAB) esteve com as portas fechadas. O espaço passou por reformas — ao custo de R$ 9 milhões — e foi reinaugurado em 21 de abril. No entanto, só em 28 de maio o público pôde voltar ao local. Eliane Luz, 47, servidora pública e moradora do Sudoeste, ainda não conhecia o museu e aproveitou para conferir as seis gravuras de Tarsila do Amaral em exposição.

Questionada sobre a mostra, Eliane foi direta: “Tarsila sempre é Tarsila. Conferir a obra dela é sempre uma oportunidade”. Para a servidora, museus são peças fundamentais para toda cidade. “Ainda mais em Brasília, que é cosmopolita e moderna. Todo espaço de cultura é importantíssimo. É o ar que respiramos”, comentou.

Maria Chaves de Sousa, 58, moradora da Octogonal, tirou a tarde de ontem para visitar o restaurado MAB. “Precisamos revisitar a história. Viver sem ela é impossível. Conferi algumas fotografias (da exposição do Orlando Brito) e fiquei surpresa de ver como o tempo passou rápido”, completou.

Confira os horários de funcionamento:

Museu Nacional: sexta a domingo, das 10h às 16h - entrada gratuita