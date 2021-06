Capital S/A

CB Correio Braziliense

Reciclagem de material de escrita com a Faber Castell

Todos nós temos pelo menos algum material de escrita em casa: lápis, caneta, apontadores, marcadores de texto, canetinhas, lapiseiras e borrachas. Na maioria das vezes, eles vão parar no lixo, mas poucos sabem que podem ser reutilizados e reciclados. Essa é a iniciativa do projeto BioRisqui, do Instituto Federal de Brasília. Nesta semana do Meio Ambiente, serão instalados coletores específicos para reunir esses materiais, nos dez campi do IFB. Posteriormente, serão entregues a empresas parceiras que fazem o trabalho de reciclagem, como o programa Terracycle, da Faber Castell.

O perigo das canetas

O descarte incorreto desses materiais é nocivo ao meio ambiente. Por exemplo, são vendidas, hoje, mais de 400 milhões de canetas esferográficas por ano, e a tinta da caneta é altamente tóxica — além das partes de materiais plásticos e metais, que demoram décadas para se decomporem.

IF Ambiental

Em apoio aos trabalhos e à temática de sustentabilidade, o Instituto Federal de Brasília conta atualmente com a comissão “IF Ambiental” para dar suporte nessas e em outras ações, além de propor soluções para a destinação dos resíduos sólidos. O projeto BioRisqui é coordenado pela professora de empreendedorismo Jammilly Mikaela Fagundes Brandão com seus alunos.

OAB no DF acompanha Reforma Tributária

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Délio Lins e Silva Júnior, designou a diretoria para a Comissão Especial da Reforma Tributária. Ela será presidida pela advogada tributarista Mírian Lavocat e contará, também, com os advogados Murilo Soares de Castilho no cargo de vice-presidente, além de Victor Ribeiro Ferreira e Ana Paula Pasinatto, nos cargos de secretário-geral e secretária-geral adjunta, respectivamente.



Propostas

Segundo Mírian Lavocat, o objetivo é prosseguir com os estudos, eventos, colaborações e acompanhar as discussões sobre o tema que já estão em curso no Congresso Nacional. E, assim, contribuir com as novas propostas sobre a reforma do sistema tributário do país.

Lídia Nasser inaugura terceiro complexo gastronômico

A jovem empresária e chef Lídia Nasser inaugura, amanhã, no ParkShopping, o terceiro complexo gastronômico. Seguindo a mesma proposta da unidade no Sudoeste, o novo empreendimento reúne, em um só espaço, os restaurantes Empório Árabe, o italiano e pizzaria Dolce Far Niente e o MaYuu Sushi.



Bar e brinquedoteca

A chef comanda diferentes gastronomias em ambientes temáticos, mas totalmente integrados. Na mesma mesa, os clientes podem pedir pizza, um combinado de sushi e um prato árabe, por exemplo. O ambiente tem projeto arquitetônico assinado por Tatiana Perides, terá capacidade para 190 pessoas e contará, ainda, com um bar, um mezanino e uma brinquedoteca.

A participação das cooperativas

Levantamento da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que acaba de ser lançado com dados referentes a 2020, contabilizou 5.314 cooperativas em funcionamento no Brasil, que reúnem 15,5 milhões de cooperados e geram emprego para 427,5 mil pessoas. São Paulo ocupa o topo do ranking em número de cooperativas, com 1.012, seguido por Minas Gerais, onde existem 754 dessas organizações, e Rio de Janeiro, com 433. O Distrito Federal conta com 66 cooperativas, o mesmo número dos estados de Roraima e de Alagoas. Os dados compõem o Anuário do Cooperativismo, o primeiro elaborado em 50 anos de existência do Sistema OCB.