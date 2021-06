Polícia prende suspeito por cometer roubo na região do Córrego do Urubu

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um dos envolvidos em prática de roubos na região do Córrego do Urubu, no Lago Norte. De acordo com investigações da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), foram identificados dois homens responsáveis pelos crimes. As vítimas, em sua maioria, eram mulheres e turistas que procuravam a região para passeio em cachoeiras.

O homem foi preso no último sábado (7/6), na residência onde morava no Varjão, pela operação Trix deflagrada com o objetivo de cumprir os mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Brasília/DF. O outro envolvido segue foragido.

Um homem que estava filmando a operação policial com um celular roubado também foi preso pelos policiais. Segundo a PCDF, o aparelho celular é de uma das vítimas de roubo na região do Córrego do Urubu. Os dois foram encaminhados a carceragem da Polícia Civil e se encontram a disposição do Poder Judiciário.