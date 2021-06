Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

Mais de 4,5 mil vagas abertas para carreira policial



Junho está repleto de concursos abertos para a carreira policial com salários que ultrapassam R$ 10 mil. Os certames, espalhados pelo Brasil, somam 4.690 vagas. Portanto, a coluna separou aqui algumas das principais oportunidades! Em Alagoas, estão abertas as inscrições para as polícias Militar, Civil e Penal. Para a PM o cadastro segue até 28 de junho e são oferecidas 1.060 vagas de oficiais e soldados. Na Penal, interessados têm até 2 de julho para concorrer a uma das 300 chances de agentes penitenciários. E, a Polícia Civil fica com as inscrições abertas até 12 de julho, com 500 oportunidades para escrivães e agentes. O Cebraspe é o organizador das seleções.No Ceará há 510 chances para a Perícia Forense e 1.500 para a Polícia Civil. A primeira oferece remuneração de até R$ 10.125,89 e as inscrições ficarão abertas até 8 de julho. Já a segunda, vai abrir os cadastros no período de 14 de junho até 19 de julho. A remuneração é de R$ 3.732,86. Ambas são organizadas pela banca Idecan. Por fim, a Polícia Militar do Piauí abriu 690 vagas para soldados e oficiais. Os contratados receberão remuneração de R$ 3.470 a R$ 6.140. As inscrições serão aceitas de 25 de junho a 27 de julho, unicamente pelo site da banca Nucepe.

Anac pede 125 vagas



A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou à coluna a solicitação de 125 vagas ao Ministério da Economia. O pedido foi para analistas administrativos (25) e especialistas em regulação (100). Os salários destes cargos são de R$ 13.807,57 e R$ 15.058,12, respectivamente. Segundo a Anac, um novo certame tem por objetivo ampliar a força de trabalho, já que há um deficit de mais de 500 vagas não providas e o órgão não realiza concurso desde 2015.



Locais de prova para diplomatas

As provas objetivas para o concurso de diplomata do Instituto Rio Branco foram remarcadas para o próximo domingo e os locais de aplicação serão disponibilizados hoje. Para conferir, basta acessar o site da banca, o Iade, em www.iades.com.br. Os exames serão realizados em todos os estados e no Distrito Federal. Serão disputadas 25 vagas para a classe inicial de terceiro-secretário. A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06.



PGDF retoma concurso!



O concurso público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de 2019, suspenso devido à covid-19, foi retomado! Com o novo cronograma, os locais de prova serão divulgados no site do Cebraspe em 18 de agosto e os exames, aplicados na data provável de 29 do mesmo mês. São 100 vagas para os cargos de analistas e técnicos jurídicos. Os salários variam entre R$ 4.720 e R$ 7.320.

Banco Central solicita 245 vagas



O Banco Central confirmou à coluna que solicitou autorização do Ministério da Fazenda para a realização de concurso público para 245 novos servidores, com preenchimento de pessoal até 2024. As chances pleiteadas são para analistas, técnicos e procuradores. As remunerações atuais destes cargos variam entre R$ 7.283 e R$ 21.014,49. Segundo o Bacen, atualmente há 2.943 cargos vagos no órgão.





Provas da PCDF só depois da Copa América?



Especula-se que as provas do concurso com 2.100 vagas da Polícia Civil do DF, suspensas por conta da pandemia, podem ser retomadas em 25 de julho ou 1º de agosto. Ou seja, só depois de finalizada a Copa América, que poderia atrapalhar a logística e segurança dos exames na cidade. Segundo o advogado José da Silva Moura Neto, conhecido por tratar sobre concursos, fontes do alto escalão da Secretaria de Economia informaram estas datas. Enquanto isso, o delegado-geral Robson Candido já adiantou que o novo cronograma vai sair esta semana. Fiquem de olho!

PF quer outro concurso



A Polícia Federal tenta, desde 2020, autorização para abrir um novo concurso com 557 vagas para a área administrativa. À coluna, a corporação informou que renovou a solicitação à Economia para 153 vagas de nível superior e 404 vagas de nível médio. O pedido é para chances de administrador, contador, economista, engenheiro, enfermeiro, arquivista, bibliotecário, estatístico, farmacêutico, médico, psicólogo, nutricionista, técnico em comunicação, técnico em assuntos educacionais e agente administrativo.

Quer ser professor na UnB?

A Universidade de Brasília (UnB) está com 14 seleções abertas para professores substitutos, professores efetivos e técnicos especializados. Há oportunidades para as áreas de química, farmácia, engenharia civil, música, educação, artes, libras, ecologia, alfabetização, saúde e literatura. As inscrições podem ser efetuadas no site www.sig.unb.br e são gratuitas. Os contratados receberão remuneração de até R$ 9.616,18.