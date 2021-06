Concursos têm salários de até R$ 30 mil

CB Correio Braziliense

Ao menos 23 processos seletivos estão abertos em diferentes partes do país, alguns com inscrições disponíveis até agosto. As vagas incluem desde postos nas Forças Armadas e de segurança até cargos em conselhos profissionais e órgãos públicos. Um deles é o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que abriu 12 vagas para início imediato no cargo de juiz substituto. O salário inicial é de R$ 28, 8 mil.

Além da oportunidade na corte, a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) oferece 150 postos de trabalho, por meio de concurso público. As chances são para profissionais com nível superior em qualquer área. Pelas 40 horas semanais do contrato, o salário inicial é de R$ 12,4 mil. As inscrições estão abertas até 5 de julho.

Na Bahia, a Defensoria Pública do estado abriu 18 vagas efetivas e imediatas para a carreira de defensor, com rendimento inicial de, aproximadamente, R$ 22,5 mil. Interessados podem se inscrever até 23 de junho, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC).