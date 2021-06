Homem é preso em flagrante após matar companheira a facadas em Sobradinho

JM Jéssica Moura

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press.)

Na madrugada desta terça-feira (8/6), mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Distrito Federal. O caso ocorreu em Sobradinho II. O autor, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma vizinha do casal escutou a discussão e acionou o socorro pelo 190. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, e encontrou a mulher de 33 anos ferida com golpes de faca. A equipe tentou salvá-la, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

Pouco depois, chegaram os policiais militares, que prenderam o autor dos golpes. Ele foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). O casal tinha uma filha de apenas três anos, que ficou sob os cuidados da avó materna.

Os dados da secretaria de Segurança Pública contabilizam os casos de feminicídio ocorridos entre janeiro e abril deste ano: foram oito nesse período. Em 69% deles, o ex ou o atual marido foi o autor do crime. Outros 15,9%, foram cometidos por ex-namorados das vítimas. Quanto ao local da agressão, 7 em cada 10 assassinatos de mulheres foram dentro da casa da vítima.

Aguarde mais informações.