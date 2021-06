Grupos on-line apoiam parentes de vítimas da covid-19

JM Jéssica Moura

O projeto é destinado a pessoas com mais de 18 anos - (crédito: / AFP / NICOLAS ASFOURI)

No Distrito Federal, a covid-19 fez 8.826 vítimas. Muitas eram membros da mesma família. Para ajudar os parentes que perderam seus entes queridos a enfrentar o período do luto, a secretaria de Saúde firmou uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para organizar grupos on-line de apoio psicossocial.

Segundo a pasta, os grupos vão funcionar como espaço de escuta e acolhimento, tendo em vista que rituais como o próprio velório e o sepultamento estão restritos por conta dos protocolos de biossegurança. O projeto é voltado para pessoas acima de 18 anos que perderam um familiar e o serviço é gratuito.

Ao todo, serão montados 19 grupos com, no máximo, 15 pessoas cada. Uma dupla de psicólogos que integram um projeto de extensão da UnB acompanhará cada grupo. Estão previstos seis encontros virtuais entre os inscritos, que devem começar na segunda quinzena deste mês.

Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário.