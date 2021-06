Na Hora de Ceilândia passa a oferecer serviços do INSS a partir de quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Na Hora DF)

Usuários do Na Hora de Ceilândia agora poderão ter acesso a serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Secretaria de Justiça e Cidadania informou que agência que funcionava na região administrativa mudou de endereço e funcionará, a partir dessa quarta (9/6), na unidade do Na Hora Perícia Médica Federal, localizada no Shopping Popular de Ceilândia (QNM 11, Área Especial, Lote 3).

A inauguração contará com a presença do presidente do INSS, Leonardo Rolim, e do superintendente Norte/Centro-oeste, Roberto Braga. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.

De acordo com a Sejus, a unidade atenderá a serviços agendáveis do INSS, como entrega de documentos por convocação ou comprovação de exigência, retirada de extrato previdenciário, solicitação de cópias de laudos médicos e realização de prova de vida nas situações excepcionais previstas na legislação.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os atendimentos devem ser agendados pelos canais de atendimento do INSS: site ou aplicativo Meu INSS e telefone 135. Não há realização de perícias médicas no local, pois esse serviço foi concentrado na unidade localizada no Setor de Autarquias Sul e na APS Taguatinga. Para acessar todos os serviços disponibilizados pelo INSS na APS no Na Hora de Ceilândia, também é preciso acessar o portal.

"Estamos falando de praticidade para o cidadão, que terá vários serviços em um único local, estamos falando de agilidade nos atendimentos e resolução de problemas e estamos levando, por meio desta parceria, atendimento humanizado”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

Para Roberto Braga, a mudança de endereço é muito significativa tanto para INSS, que alcança maior economia de recursos, quanto para a população. “A agência do INSS passa para um local de referência para a população, pois as pessoas já estão acostumadas a procurar os serviços públicos no local."

Serviço

Local: Shopping Popular de Ceilândia, na QNM 11, Área Especial, lote 3

Inauguração: 11h

Atendimentos mediante agendamento pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135.