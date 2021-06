DF começa terceira fase da vacinação contra a gripe nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) dará início à terceira fase da 23ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe nesta quarta-feira (9/6). A nova etapa seguirá até 9 de julho, e a meta da pasta é imunizar 342.327 pessoas.

O grupo atual incluirá pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; integrantes das forças armadas, de segurança e de salvamento; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade do sistema socioeducativo; e a população privada de liberdade.



No DF, nenhum dos grupos atendidos alcançou 50% de cobertura vacinal, por enquanto. A situação não é diferente em nível nacional, mas a previsão do Ministério da Saúde é alcançar 90% do público-alvo. Pessoas que fizeram parte da primeira ou da segunda fase da campanha ainda podem buscar os postos de atendimento durante a terceira fase.

O imunizante está disponível em 100 salas de vacina do Distrito Federal. É possível conferir a lista de endereços pelo site da Secretaria de Saúde. A pasta destaca que a doença também leva a hospitalizações, assim como a covid-19, podendo ter complicações e resultar em morte. Por isso, é importante que a população esteja vacinada contra a influenza.

Além disso, a SES-DF reforça que quem puder se vacinar contra a covid-19 e tomar a dose do imunizante contra a gripe deve se atentar ao intervalo necessário de, no mínimo, 15 dias entre as aplicações.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)