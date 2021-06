Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ibaneis em campanha

O governador Ibaneis Rocha (MDB) reuniu uma multidão em Samambaia, no lançamento do programa Renova-DF, voltado a inclusão social e profissional. Evento com cara de campanha à reeleição. Ibaneis tirou foto com moradores e discursou. Parecia animado com a receptividade. Mas não é céu de brigadeiro. A pandemia ainda não acabou.



Só papos



“Não me sento à mesa para dialogar com pretos racistas! Benedita da Silva me chama de ‘capitão do mato a mando do Bolsonaro’. Vá procurar sua turma!”

Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo



“Sérgio Camargo, racista é quem sequestra a Palmares para desvirtuar sua missão e agredir a luta, a história e a memória do povo negro deste país. Respeite Benedita da Silva, a Comissão de Cultura e o parlamento!”

Deputada Érika Kokay (PT)

Vacinas para o Brasil

A Secretaria de Saúde do DF informou ontem que, até segunda-feira, havia aplicado 1.025.542 doses de vacinas contra a covid-19. Do total, 12,15% foram destinadas a moradores de outros estados, sendo a maioria de Goiás, com 37.475 primeiras doses e 20.389 segundas. Das 80.731 primeiras doses aplicadas em moradores de outros estados, até o momento, 9.370 pessoas vieram de Minas Gerais; 5.190 de São Paulo; 4.703 do Rio de Janeiro; 3,8 mil da Bahia e 2.459 do Piauí.

Ministro da Saúde promete avaliar pedido de ampliação de vacinas para o DF

Em depoimento ontem à CPI da Pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu avaliar pedido de ampliação do número de doses de vacina contra a covid-19, com base em estudo que aponta Brasília como a terceira maior cidade do país, com 3,050 milhões de habitantes. O pedido foi feito pelo senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF). O parlamentar acompanhou o depoimento e argumentou que, apesar de não ter ocorrido Censo no ano passado, um estudo oficial do IBGE, divulgado em 27 de agosto de 2020, mostrou o crescimento da população do Distrito Federal. Queiroga se comprometeu a apresentar a demanda ao Programa Nacional de Imunização, e, se for o caso, promover os ajustes necessários. “Com certeza, nós vamos encaminhar o Programa Nacional de Imunização, vamos dar uma resposta para Vossa Excelência, acerca dessa demanda e, caso positivo, amplia-se o número de doses para o Distrito Federal”, garantiu o ministro.



Siga o dinheiro



R$ 91.940.374,32

Valor estimado em pregão eletrônico da Terracap para contratação de operadora de plano de saúde ou administradora de benefícios com o intuito de oferecer plano de saúde aos empregados da empresa, ativos e inativos, bem como a seus dependentes.

À QUEIMA-ROUPA

Cleber Lopes, Advogado

Pretende concorrer à presidência da OAB-DF?

Meu nome é sempre lembrado para a Presidência da OAB, em razão da minha trajetória profissional, bem como dos anos que participei da Ordem, desde de 2003.

Na última eleição, seu grupo fez uma votação para definir o candidato e, por pouco, Jacques Veloso acabou sendo escolhido. Esse método pode se repetir?

Nosso grupo é formado por vários advogados e advogadas com plenas condições de pleitear a Presidência da OAB, o que é positivo. Por outro lado, isso torna o processo de escolha de um candidato mais difícil. O grupo tem conversado e a minha expectativa é de que haja consenso.

Acha que, se você fosse candidato, o resultado seria outro?

Ouvi de muitos, depois da última eleição, que meu nome seria vitorioso, o que me faz acreditar que agora meu nome possa ser escolhido pelo grupo.

Qual mudança você defende na gestão da Ordem?

Eu digo sempre que o Presidente da OAB precisa ter credibilidade para estabelecer um diálogo produtivo com as instituições, com vistas a promover o fortalecimento da nossa entidade, com a valorização dos advogados. Sobre isso, inclusive, penso que a palavra de ordem está na qualificação profissional para que os colegas possam desempenhar seu múnus público de maneira adequada.

Acredita que haverá união de candidatos contra o grupo do Delio Lins e Silva Júnior ou mais de uma candidatura?

Como eu disse antes, espero muito que haja um consenso para que o grupo possa ser mais forte e superar a situação nas urnas. Aliás, a atual gestão da OAB-DF ganhou a eleição com o discurso de que a alternância do poder era salutar. Assim, parece que a hora é de alternar.

O governador Ibaneis Rocha é seu amigo e aliado. Isso pesa na eleição da OAB?

O governador certamente não vai participar do processo. Quanto à minha amizade com ele, embora seja verdade, não vejo motivo para preocupação, pois ele tem uma história de independência, como eu. Assim, não tenho dúvidas de que sendo presidente da Ordem, terei uma relação republicana com o governo e favorável à advocacia.