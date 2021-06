Colégio Militar Tiradentes divulga edital de processo seletivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Nesta terça-feira (8/6), o Colégio Militar Tiradentes (CMT), órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, divulgou o edital do Processo Seletivo 2021/2022. As oportunidades são voltadas aos dependentes legais de policiais militares do DF e para a comunidade em geral. Serão ofertadas 150 vagas para o 6° ano do ensino fundamental e 50 vagas para cada série do ensino médio.

O edital conterá todas as informações a respeito das datas e horários de cada etapa, dos números de vagas, dentre outros dados importantes aos candidatos. Os candidatos deverão estar atentos aos critérios exigidos nas fases do processo, bem como ao conteúdo programático.

Toda divulgação oficial será realizada no site do CMT. Confira os editais.